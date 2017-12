Qué lástima.. la violencia interesada

La imagen de una Plaza de los dos Congresos absolutamente regada de piedras y mampostería, con la visión anterior de los violentos de siempre agrediendo y buscando lastimar y herir, fue la más triste e importante de la Argentina de los últimos tiempos. (foto del diario Perfil).-

Lamentablemente los imbéciles de siempre, lograron de esta forma que se hable de la violencia y no de lo más importante que era la sanción de una ley perjudicial a todas luces con los jubilados y que abre el camino, por el sistema utilizado, a continuar seguidamente con los salarios, las Obras Sociales, etc como bien se corresponde con un gobierno neoliberal al servicio de los intereses extranjeros.-

Hoy todos los medios y periodistas hablan de las piedras y los piedrazos. Algunos, además, hablan de los agredidos por la policía misma como el anciano parado en la vereda, detrás del vallado y del lado policial al que un bueno para nada, cobarde incapaz de enfrentarse con alguien similar, bañó de gas pimienta y no conforme con ello regresó para darle un brutal bastonazo en la cabeza.-

Esto es lo que lograron los estúpidos de siempre, identificados con una izquierda intolerante, antidemocrática, autoritaria y fascista aunque no se identifiquen como tales y que en cada oportunidad que tienen, destrozan y agreden gratuitamente y a mansalva a todos los que no son ni piensan como ellos.-

Entonces, todo el mundo habla de los piedrazos, encontronazos, gas pimienta, etc y no de lo verdaderamente importante como es Diputados que faltan a su mandato y obligación como tales que es "legislar lo mejor para el pueblo que los voto o no, pero representan".-

Independientemente de ello, ha sido una jornada bisagra en la historia de este gobierno. Una jornada que para nada pasará desapercibida en el futuro de esta gestión neoliberal que tiene la suerte aún, de contar con una oposición cuestionada por un lado: por su incapacidad de manejo económico y honesto a la luz de su gobierno y de lo que conocemos y por el otro, que no ha podido generar una figura tras la que pueda escalonarse como virtual alternativa futura a la finalización de este mandato. (ROSL 19-12-2017 - 10 hs)