ATE Río Negro recuerda el Día de la Recuperación Democrática

El 30 de octubre de 1983 fue un día histórico para el país. Después de los largos años de oscuridad impartidos por la dictadura genocida iniciada el 24 de marzo de 1976 volvían a ser las urnas, con el voto popular, las que decidían el camino a seguir.-

Desde entonces, paso a paso, la democracia se consolidó de la mano de un pueblo decidido a no dar ni un paso atrás en los derechos adquiridos, con una certeza clara: “Nunca Más”.

Si bien la democracia plena sigue en construcción, el fin de los años más crueles vividos por el pueblo argentino no puede menos que señalarse como un hito en la historia, fruto de la lucha sin pausa de miles de personas que pusieron un punto final al Gobierno militar reinante.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro se recuerda este día como síntesis del camino elegido por el Sindicato como modo de expresión en cada uno de sus actos, ya que ha sido la política democrática la que ha caracterizado al Gremio en todo el territorio.

Hace 34 años, los dirigentes del Sindicato vivieron aquel 30 de octubre desde distintas experiencias. Las compartimos como un registro más de la huella que cada uno de ellos aporta desde entonces a la construcción de la democracia.

"Aunque tenía sólo 13 años me sentía cautivado por esa etapa de recuperación de la democracia, que no era otra cosa que volver a tener patria y libertad. Recuerdo como escuchaba los discursos de todos los candidatos y particularmente en aquel momento me emocionaba hasta las lágrimas el de Raúl Alfonsín.

Si bien luego la historia sería la encargada de juzgar cada proceso, fue eso lo que particularmente sentí yo en aquellos días que se convirtieron en una bisagra para la historia de nuestro país."

Rodolfo Aguiar, Secretario General ATE y CTA Río Negro