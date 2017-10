Si tenemos temor, los corruptos avanzan. De nosotros depende

Nota de opinión de Ricardo Bustos (*): Lentamente fueron desapareciendo de la escena los Baltasar Garzón, el juez que defendió a los terroristas y en España no puede ejercer, Milagro Sala, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Guillermo Moreno, Lopecito el de los bolsos en el convento, Uberti, el valijero de los Kirchner, Julio ALAK ahora Julio De Vido...

El ex Ministro de Justicia kirchnerista, Sergio Berni, el primer funcionario kirchnerista que pisó la escena del crimen del Fiscal Nisman, Boudou, Vandenbroele, Nuñez Carmona, los tres protagonistas del robo de la fábrica de dinero Ciccone, los hermanos Cirigliano, responsables de los trenes de Once, Luis D'Elía, que aún no ha pagado con alguna condena después de haber incendiado una Comisaría de la Policía Federal, Fernando Esteche y su tenebrosa organización Quebracho.-

El caballo Suárez, ex secretario general del SOMU , Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, aliado incondicional de Cristina Kirchner mientras fué presidente y el gremialista que impedía el ingreso de buques de gran porte si no pagaban coima, Ricardo Echegaray y la impunidad de la Afip, quien aún permanece libre por las calles a pesar de las causas que obran en su contra, Viviana Fein, la Fiscal que nunca vió el asesinato del Fiscal Nisman, Gerardo Ferreyra , Osvaldo Acosta, dueños de Radio del plata y de Electroingeniería, una empresa que comenzó haciendo tableros eléctricos en Córdoba y se transformó en una de las principales adjudicatarias de obra pública de la Argentina.

Ferreyra, un ex ERP, compartió cárcel en la provincia mediterránea con un ex Vanguardia Comunista, Carlos Zannini, quien hubiera llegado a ser vicepresidente de los argentinos si ganaba Scioli en el año 2015. Nilda garré, ex Ministra de Seguridad y Defensa de Cristina, Alejandra Gils Carbó, la ideóloga junto a otros colegas de "Justicia legítima" y actual jefa de los fiscales, Anibal Ibarra, ex alcalde de Buenos Aires que luego de ser destituido por "Cromañón", se enamoró del kirchnerismo, Axel Kicillof, el joven ministro preferido por Cristina, Cesar Milani, ex jefe del ejército y hoy detenido, Norberto Oyarbide, sin dudas el juez federal mas corrupto, Martin Sabatella y sus militantes ingresando por la fuerza a cuanto medio periodístico les fuera infiel.

Es enorme la lista de corruptos que formaron parte del gobierno kirchnerista, muchos de sus protagonistas no llegaron a ser famosos porque su tarea era la de trabajar en las sombras para "no levantar la perdiz", aunque tarde o temprano, seguramente nos íbamos a enterar de sus fechorías.

La frutilla del postre la puso la justicia y quizá haya tenido mucho que ver en la decisión judicial, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, cuando vió que se paralizaban muchas obras públicas y privadas por el accionar de una banda delictiva comandada por el famoso "Pata" Medina, el conductor de la UOCRA regional La Plata, enfrentado con la dirigencia nacional que comanda Gerardo Martines, hoy de "buenas migas" con el gobierno nacional.

Todos le temían, nadie se animaba a tomar medidas que terminaran con este atropello sindical, entonces, como en la historia de Heidi (de la escritora suiza Johanna Spyri), nuestra versión argentina y bonaerense, puso lo que hay que poner y recogiendo el guante de los empresarios de la construcción, que ya estaban cansados de remar contra la corriente y habían abandonado la iniciativa de presentarse a licitaciones porque en medio de cada "obra" aparecía el "Pata Medina" con sus corruptas exigencias económicas, eliminando de esa manera la posibilidad de crear nuevas fuentes de trabajo, acudió a la justicia que, lentamente se fué acercando al gremialista y terminó con la detención en uno de sus lujosos domicilios.

Por estos días, nos vamos enterando de varios casos de gremialistas, dirigentes políticos, empresarios e intermediarios que, respondiendo en la mayoría de los casos a partidos políticos relacionados con el fracasado "relato", actúan de manera violenta para impedir el normal desarrollo de las actividades que nos permitan salir de este pozo económico en el que nos han dejado.

En el interior del país, especialmente en las capitales de provincia, son conocidas las actividades de algunos gremialistas que salieron de sus casas de madera en bicicleta y hoy no pueden regresar al barrio porque no les da la cara para explicar su tremendo enriquecimiento, fruto del sacrificio de los afiliados que todos los mese (cuando tienen trabajo) ven como un porcentaje de sus haberes va a parar a las manos de estos inescrupulosos y sus protectores.

Todos debemos animarnos a decir las cosas como son si tenemos intención de ver a nuestra Argentina de pie, con sus ciudadanos libres de ataduras a manos de estos dictadores laborales que someten con total impunidad a la gente que, temerosa, agacha la cabeza por temor a represalias.

Un nuevo tiempo ha comenzado y de todos depende ahora si continuamos por ese camino con la frente alta o volvemos a caer en las garras de esta dirigencia política sindical.

"Dicen que el poder corrompe, pero hay que ver siempre quien es el que llega al poder, a tener poder. Quizá no es que lo corrompió el poder. Sino que siempre estuvo corrompido." Luca Prodan.

(*) Ricardo Bustos - Locutor Nacional - Comunicador / Misiones - Argentina