Nota de María Celsa Rodríguez (*): Nelson Rodríguez Chartrand es un abogado cubano, y libertario que integró Mises Cuba. Lo entreviste con el propósito que nos cuente como hoy se vive Cuba tras la muerte de Fidel Castro.



- Cuéntame Nelson ¿cómo esta hoy Cuba tras la muerte de Castro?

- Saludos libertarios desde Cuba, María Celsa. Ante todo quisiera agradecerle su permanente interés en conocer y dar a conocer la realidad y el sentir del pueblo de Cuba, esa realidad que los dictadores cubanos no quieren que el mundo conozca y ese sentir que se esconde en lo más hondo del corazón de los cubanos, causado por la fuerza de la censura y el terror.

Aunque cada vez en menor medida, hay muchas personas en el mundo que aún tienen una idea muy distorsionada de lo que es la realidad cubana y esto se debe, a mi juicio, a varios factores. En primer lugar, al monopolio absoluto de los gobernantes cubanos sobre todos los medios de difusión masiva del país; en segundo lugar, por la indiscutible inteligencia diabólica representada en la figura del dictador mayor, Fidel Castro Ruz, que supo dar a la revolución cubana reencarnada en su persona, ante el mundo, la imagen de una falsa filantropía, y en tercer lugar, que deriva de la primera, la indiscutible manifestación incoherente de la mayoría de los cubanos al tener encadenada su voluntad.

A pesar de que el pueblo cubano se oyó gritar por las calles al momento del deceso de Fidel Castro, ¨Yo soy Fidel¨, consigna diseñada e impuesta por los longevos gobernantes discípulos de aquel, la realidad es que ya nadie habla del dictador. La muerte de Fidel constituyó para la inmensa mayoría del pueblo, una liberación en sus almas, e incluso, muchos alimentaron ingenuamente la esperanza de vivir al fin, de una manera digna en libertad.

Digo que de una manera ingenua, porque soy del criterio que en Cuba no habrá cambios sustanciales en dirección a una apertura hacia la democracia hasta tanto éstos longevos dictadores dejen de pertenecer al reino de los vivos. Estos dictadores saben muy bien que sobre sus espaldas cargan muchos crímenes y que una simple apertura en esa dirección, de seguro serían enjuiciados y enviados a los oscuros confines del infierno, es decir, todo por un lógico instinto de auto conservación.

En fin, la vida de los cubanos después de la muerte del líder indiscutible de la revolución dictatorial cubana sigue siendo un martirio, marcada por el hambre, el terror y la censura y el terror marcha a la vanguardia de la estrategia de los gobernantes y muestra de ello es la agresión que cometen todos los domingos, sobre un grupo de mujeres indefensas y pacíficas, que indiscutiblemente se han ganado un espacio de dignidad y valentía en la historia del pueblo cubano, ellas son, ¨Las Damas de Blanco".

- Si bien Venezuela es gobernada por el G2 cubano, dime, ¿el hambre y la crisis sanitaria que sufre Venezuela es igual de cruel que en Cuba?

- Una simple mirada por la historia de la revolución cubana nos muestra cómo la misma se ha caracterizado en todo momento por un parasitismo congénito. Primero, amamantada por la ex Unión Soviética y los países del campo socialista (CAME), y a su derrumbe, después de haber vivido el pueblo, no los gobernantes, un período holocaustico conocido como Período Especial, apareció como arte de magia un nuevo benefactor, la República Bolivariana de Venezuela y ésta es la causa del por qué, hoy por hoy, una de las prioridades de los dictadores cubanos lo constituye, evitar, a toda costa, que triunfe la libertad en ese hermano país. Los dictadores cubanos saben muy bien, que el pueblo no soportaría otro Período Especial.

No cabe la menor duda de que el pueblo de Venezuela atraviesa hoy por una situación crítica en todo sentido, pero a mi juicio se encuentra en una situación ventajosa respecto a Cuba, y es por el hecho de que muchos venezolanos están dispuestos a dar sus vidas por la libertad, lo que aún no sucede desafortunadamente en mi país.

- ¿Porqué vemos una Cuba para turistas y para los castristas y otra para el pueblo cubano?



- El hecho de que el pueblo cubano haya vivido por ya casi sesenta años bajo un mismo régimen, con los mismos gobernantes, la misma estrategia de gobierno y se mantenga sumido en la miseria, significa el sentimiento anti popular de sus gobernantes, el desprecio de éstos que para con su pueblo. Demuestra que el único objetivo que han perseguido, no es otro que el de garantizarse ellos y sus elegidos una vida confortable.

El turismo, sin lugar a dudas, constituye la principal fuente de ingresos de divisas frescas al país, es decir, es la principal fuente que le garantiza a ésta selecta élite asesina del pueblo mantener esa vida ostentosa, y es ésta la razón por lo que invierte gran cantidad del dinero proveniente del sudor del pueblo para garantizar el bienestar de los turistas en detrimento del bienestar de su propio pueblo esclavizado.

- Se que sufriste persecución, ¿cuéntame como lo viviste?

- La principal arma de los gobiernos dictatoriales es el control y el terror llevado a su máxima expresión. Los dictadores se saben andar por el camino de la maldad, de la crueldad y es por eso, que temerosos, acuden a éstas prácticas. No hay un cubano que de alguna manera se haya manifestado en contra de los gobernantes que no haya sufrido la persecución. En Cuba el mayor delito que se pueda cometer es precisamente ese, disentir del gobierno. Si algo bueno he hecho en mi vida es, en primer lugar, haberle escogido la madre que tiene mi hijo, y en segundo lugar, el hecho de haber determinado ser libre a pesar de todas las consecuencias que ello implica cuando se vive en una dictadura.

Pero la libertad tiene su precio. He sufrido el rigor de la cárcel cubana, la marginación social, detenciones arbitrarias, ya he perdido la cuenta. Romper las cadenas de la esclavitud en Cuba significa vivir en una constante incertidumbre. Uno sabe que en cualquier momento puede aparecer cualquier desconocido y golpearte sin esperarlo mientras caminas por las calles. Vives con la incertidumbre de que tu familia pueda ser hostigada y presionada para exigir que uno se aparte del camino de la libertad. Uno se siente constantemente vigilado.

Uno ve como la vida se le va, y en el caso de Cuba, a mi juicio, se ha logrado muy poco, eso a veces, también en mi caso, me quebranta por momentos la voluntad, pero eso sí, le aseguro que es por momentos, porque cuando una persona percibe el éxtasis que provoca vivir en libertad, y de pensar como libre, éstos momentos de quebrantamiento se convierten en fuente de sabiduría, energía y optimismo, para seguir adelante y con la esperanza de que al menos, si no nada material, le dejaremos a nuestros hijos, cuando ya no estemos junto a ellos, el orgullo de haber tenido un padre que aportó un granito de arena por los cubanos.

- ¿Cómo va lo de Mises Cuba?

- ¡Mises Cuba! Pensar en Mises Cuba me da nostalgia, pues lo tengo como una parte de mí. Mises Cuba fue el comienzo de un camino maravilloso que pienso llevarlo hasta el fin de mis días, pero sobre todas las cosas le agradezco el hecho de haber conocido y trabajar con personas maravillosas, inteligentes, con una capacidad de trabajo increíble, de sentimientos difíciles de igualar y un amor por la libertad infinito. Son muchos, pero quisiera decir algunos nombres: Mamela Fiallo Flor, Zachary Foster y Angeline Chamorro, Celia Colobosey, Fabricio Terán, Carlos Tuñón y Miguel Guada, José Antonio González y muchos otros, para todos mi más sincero y respetuoso saludo.

Hoy, prefiero hablar de Mises Mambí, del Partido Libertario Cubano, ¨José Martí¨ y de la Biblioteca Libertaria Benjamín Franklin. Sí María, hoy en Cuba, desafiando el látigo de los dictadores, puede decirse que el libertarismo está presente, el pensamiento libertario llegó para quedarse. Déjeme decirle que la Biblioteca Libertaria, ¨Benjamín Franklin¨, está llevando a cabo, en estos momentos, el primer Curso Básico de Filosofía Libertaria, el primero en toda la historia de éste país. Ya contamos con cubanos libertarios de conocimiento, capaces de divulgar las ideas de la libertad, son siete en total, y tres de ellos estudiantes universitarios. Sé perfectamente que hay un largo camino que recorrer en éste sentido, pero lo importante es, que ya comenzamos.

Y por último, tengo obligadamente que volver a mencionar dos nombres, Mamela Fiallo Flor y Zachary Foster, pues sin la ayuda de ellos, y en honor a la verdad, hubiese sido imposible dar los pasos que hemos dado en pos de la libertad de los cubanos. Mamela y Foster, sin saberlo, ya tienen un lugarcito en la lista de los que sin ser cubanos han aportado por la libertad de Cuba.

- ¿Cómo ven a la administración Trump en su relación con el gobierno cubano?

- Antes de responder a la pregunto sobre mi criterio respecto a la política del Presidente Donald Trump hacia Cuba déjeme dejar algo claro: No creo en ningún gobierno, no creo en los estados entendidos como gobiernos, la esencia de los mismos interfiere en la libertad de los seres humanos. Los Estados, todos sin excepción asesinan la libertad y son los causantes de la mayoría de las calamidades que azotan y han azotado a la humanidad.

Pero bien, haré un aparte. Es mi criterio, que la política que pretende Trump para con Cuba, ha sido la más justa y coherente con la defensa de la libertad que haya seguido ningún gobierno de esa nación hermana.

- ¿Hay una verdadera oposición en Cuba, o hay una sumisión al régimen?

- En cuanto a si hay en Cuba una oposición o una sumisión al régimen, le digo que, sí hay una oposición, decir lo contrario sería negar injustamente la existencia de muchos cubanos que se manifiestan abiertamente contra la dictadura, y sería negar, además, las persecuciones, golpizas, detenciones arbitrarias, encarcelamientos, descrédito y marginación social a que éstas son sometidas a diario, en fin, sería negarme a mí mismo. Pero es cierto también que es una oposición minoritaria, desunida, poco organizada, y por lo tanto, con poca efectividad, y esto lo demuestra la permanencia en el poder por ya casi 60 años de los mismos dictadores gobernantes, crueles, déspotas y asesinos, que tienen sumido a los cubanos en la esclavitud y la indignidad.

Hoy por hoy, cuando se hable de oposición en Cuba, a mi juicio, tiene que hablarse obligadamente de las heroicas Damas de Blanco, las Damas de Laura, hoy, las Damas de Bertha, que sin discusión, son un vivo ejemplo de valentía, de abnegación, de constancia y de claridad y firmeza en sus ideales. ¡Qué valiente son esas mujeres! Da vergüenza que el pueblo cubano permita y se muestre indiferente ante los atropellos que los dictadores gobernantes han cometido contra ellas domingo tras domingo durante hace ya más de 14 años. Para ellas, mi más sincero respeto y admiración.

- ¿Cómo se ven Uds en relación al resto de los países de latinoamérica?

- En mi opinión, Cuba se encuentra en la retaguardia en todos los sentidos en relación con los países de América. Un pueblo que vive sumido en la miseria material y espiritual. Mira María, siento una gran agonía y tristeza tan sólo pensar en el pueblo de Cuba, es por ello que seré breve en responder a esta pregunta, pero diré algo que lo resume todo: Amo a los cubanos como amo a la humanidad, pero, como pueblo, no siento ninguna admiración, más bien, siento vergüenza por lo poco que hacen por su libertad, exceptúo, como es lógico, a todos aquellos que de una manera u otra se mantienen firme luchando abiertamente contra el régimen por alcanzar la libertad de todos los cubanos, para ellos, y para los que ofrecieron sus vidas en pos de la libertad de los cubanos, mi respeto infinito, pero desafortunadamente, somos la minoría. Me da tristeza, pero quiero ser sincero con usted y sobre todas las cosas, conmigo mismo.

- Que crees que va a pasar cuando termine el mandato de Raúl Castro? Quien lo sucederá?

- Sobre quién sucederá al dictador Raúl Castro, eso sólo lo sabe el propio dictador y sus cómplices más allegados. Y sobre qué sucederá después del mandato del dictador, pues bien, no sucederá nada trascendental. Ya lo expliqué, los dictadores longevos tienen miedo pues se saben actores y cómplices de crímenes y que una simple apertura hacia la democracia podrían ser juzgados y condenados. Mientras estén en el mundo de los vivos, en Cuba se mantendrá el mismo régimen totalitario, a no ser que el pueblo despierte de una vez y decida excomulgarlo para siempre.

- ¿Cómo vives tú el día a día? ¿Trabajas como abogado?

- Mi vida en Cuba, como la de todos los que se han rebelado contra la dictadura, es un infierno. María, es difícil explicarlo y angustioso. No se imagina usted el sufrimiento que causa ver a un hijo sin zapatos que ponerse y uno no poder hacer nada. No se imagina usted ver como su hijo no puede ir a una fiesta de jóvenes por no tener la ropa adecuada y uno no poder hacer nada por ello. No se imagina usted ver, en mi caso, cuando he tenido la escasa posibilidad de ayudar a mi hijo oírlo decir, ¨No papi, a ti te hace más falta que a mí.¨

No se imagina usted lo que significa pasarse tres días teniendo como alimento una infusión y un pedazo de pan. No se imagina usted cuánto duele tener que pedir caridad cuando ya no tienes nada que hacer. No se imagina usted cómo duele que un hijo deje la Universidad y una de las causas sea para poder sostenerse y ayudar a su madre y uno no pueda hacer nada por ellos. Para qué hablar María, Para qué hablar…

Pues claro que no trabajo como abogado. Ya he dicho en otras oportunidades que a mi juicio, la dictadura cubana ha sido la más inteligente que haya conocido la humanidad. En Cuba no hay una ley escrita que prohíba a los disidentes trabajar, pero en realidad la ley de la voluntad de los dictadores sí los limita. Por ejemplo, para poder trabajar como abogado de la defensa, es decir como abogado defensor en los procesos judiciales, en Cuba hay que pertenecer al Bufete Colectivo, organización como todas las existentes del país es controlada por los dictadores.

Te hacen una verificación sobre tu trayectoria, si no perteneces a las organizaciones políticas y de masas diseñadas por los dictadores y si además eres marcado como sus enemigos por no claudicar en el empeño de ser libre, no importa lo competente que seas, te dicen que espere en tu casa, pues hay que hacer una selección entre varios solicitantes. Jamás te avisan ni para decirte las causas. Y así sucede para ser juez y bueno, imagínese usted cómo sería para optar para desempeñarme como fiscal, jeje.

Lo mismo sucede para trabajar como asesor jurídico de una empresa cualquiera. Las preguntas son las mismas: ¿A qué organizaciones perteneces? Te imaginas, en mi caso no pertenezco a ninguna organización de este país, me refiero a las oficiales y si además le digo, que soy miembro del Partido Libertario Cubano, miembro de Mises Mambí y fundador de la Biblioteca Libertaria Benjamín Franklin que tiene como objetivo fundamental difundir las ideas de la libertad, y si les digo además que soy un ferviente admirador de la Damas de Blanco, posiblemente por sólo decirlo, me gane en la entrevista un acto de repudio por los lame botas de los dictadores.

- ¿Qué deseas para tu país?

- Para mi país sólo deseo dos cosas fundamentales: Que el cubano reivindique su derecho a la propiedad privada y a la libertad. Como libertario le digo que una vez reivindicado estos derechos, la prosperidad, la justicia y la felicidad de los cubanos, estarán garantizadas.

- ¿Qué opinión tenés sobre el Che Guevara a 50 años de su muerte, y que mirada tiene el cubano sobre este personaje?

- Sobre Ernesto Guevara le digo que fue un asesino, lo recojo como tal, su historial como jefe de la Cabaña lo testifica. Ayer precisamente estaba conversando con un amigo libertario que su padre le dio abrigo a varios expedicionarios del Yate Granma cuando los expedicionarios fueron dispersados en la batalla de Alegría de Pío, entre ellos, el Che y me contaba que en esa ocasión, su padre, que era Pastor, le entregó una Biblia al Che para que la llevara consigo y éste le dijo: Argelio, yo no leo eso, a mí me gusta ver la sangre correr. En cualquier momento sacaré a la luz pública algunas verdades sobre el Che Guevara que no constan en la distorsionada historia de nuestro país y es por ello, y aquí respondo a su otra pregunta, que la mayoría de los cubanos lo vean como un héroe.

Gracias Nelson!!!

(*) María Celsa Rodríguez Mercado - Directora de ChacoRealidades