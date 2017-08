España: ¡¡ COARTAR A LA IZQUIERDA !!

Nota de opinión de María Celsa Rodríguez (*): Hoy me mandaron desde Santo Domingo, República Dominicana, este vídeo (https://youtu.be/ECG65vF19ns) donde el Padre Santiago Martín, párroco de la Catedral de Madrid, dice en su homilía que esta muy preocupado por la seguridad de la gente, que a parte de rezar hay que "hacer algo más".-

Si bien luego del atentado de Niza, que fue "calcado del de Barcelona", "el gobierno mandó cartas a los ayuntamientos pidiendo que se pusieran medidas disuasorias como bolardos o maseteros en la zona donde hubiera gente paseando, sobretodo calles peatonales", pero que a esto la Alcaldesa de Barcelona respondió que "coarta la libertad", del mismo modo luego de lo que pasó en Barcelona, la Plaza Mayor de Madrid, la Puerta del Sol esta abarrotada de gente y no se ha cumplido con lo que dispuso el gobierno sobre las medidas disuasorias.

Teniendo en cuenta que tanto la Alcaldesa de Madrid y la de Barcelona son del mismo partido, de extrema izquierda, -comunistas radicales-, piensan que 'no hay que coartar la libertad'. ¿Cual libertad? -como dice el Padre Santiago-, "la los asesinos", y ¿que pasa con la nuestra? ¿Ellos son libres de subir a un vehículo y a gran velocidad embestir sobre una peatonal y matar a cuanta persona se le ponga delante? ¿Acaso la vida de ellos tienen mas valor que la nuestra? ¿O es que para la izquierda la libertad tiene grados de importancia?

¿Cómo funciona el sistema de seguridad en España? Cuenta con gente especializada de jerarquía "más de 3.000 agentes de las Fuerzas de Seguridad, espías, fiscales, jueces y analistas" en constante actividad que trabaja casi en silencio, sin llamar la atención, pero están ahí.

Desde el atentado de Atocha, España cambió, y hoy esta a la vanguardia en cuestión de seguridad al resto de Europa. De acuerdo a una investigación de Diario El País de España y desde la pluma de José María Irujo [1] nos explica que: "centenares de agentes rastrean las redes sociales, meten la nariz en las pequeñas mezquitas, captan a confidentes y analizan en sus despachos al Estado Islámico (ISIS), Al Qaeda y sus acólitos.

El servicio secreto no revela cuáles son sus efectivos, pero la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría acaba de anunciar que contratarán para la División Contraterrorista a 600 nuevos agentes hasta el 2020 solo para combatir al yihadismo. Esta división es la que más rápido ha crecido y su presupuesto de gastos reservados, el mayor de los asignados [...]. El 41% de los miembros de esta división son mujeres y algunos musulmanes.[...]

Son equipos multidisciplinarios de técnicos en inteligencia: economistas, filólogos, abogados, historiadores, ingenieros, informáticos y periodistas. Cuentan con la ayuda de expertos en Think Tank y del mundo académico. “Intentamos entender el fenómeno desde su origen. Entrar en su psicología, en sus técnicas, tácticas, reclutamiento, captación y acción”.

Hay más agentes trabajando sobre el terreno, reclutando fuentes humanas dentro y fuera de España, pero la plantilla de analistas crece sin cesar. “Nuestra misión, además de prevenir un atentado es entender el fenómeno”, destaca un representante del centro".

Esto demuestra el trabajo titanico que hace España en contra del terrorismo interno y externo.Ya que como dice el artículo "los ataques en otros países demuestran la dificultad del desafío. EL MI5 y MI6 británicos habían sido advertidos cinco veces sobre el suicida Salman Abedi que atentó en el Manchester Arena.

“Recibimos tal volumen de avisos que es imposible atenderlos todos”, reconoce un responsable policial. Solo en una ciudad como Melilla los objetivos son centenares. 'Entre personas de Marruecos y Melilla, tanto objetivos como relacionados, tenemos a 400 personas en el radar, aunque no quiere decir que todos son potenciales terroristas. Invertimos mucho en inteligencia'". Mientras que en el norte de África el radar se amplía y el desafío aumenta.

Desde el punto de vista jurídico, la reforma al Código Penal fue esencial para alcanzar los objetivos, la tipificación del terrorismo marco un antes y un después, en que los actos de colaboración, la captación de individuos y el auto adoctrinamiento están penados. Los números de condenas y detenciones demuestran la calidad del trabajo que han hecho hasta aquí.

"El resultado son las 700 detenciones desde 2004, más que en ningún país europeo, las numerosas condenas judiciales y los 120 expulsados de España por motivos “de seguridad nacional”, una vez cumplidas su pena, y durante diez años. Ninguno ha regresado. El año pasado siete terroristas fueron devueltos a sus países de origen".

Por su parte, Beatriz Méndez de Vigo, -nos cuenta Jesús Rodríguez-, en el reportaje publicado en El País:[2] "es desde agosto de 2012 jefa de los espías españoles; la mujer con más poder en la sombra; la secretaria general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la persona que dirige el día a día del servicio y reparte instrucciones a los tres hombres fuertes de la casa: los directores de Inteligencia".

Cuenta con una estructura que se divide en 18 oficinas. "Sus profesionales no tienen rostro. No pueden revelar a qué se dedican. Ni siquiera a su familia. Lo que implica una enorme tensión psicológica. La media de divorcios es muy elevada entre sus miembros. Su intimidad está monitorizada por el Centro. Son sometidos a controles aleatorios.

No pueden sacar información de la casa. No pueden sindicarse ni pertenecer a partidos políticos. Su carné ni siquiera lleva su foto. No reciben premios ni medallas: solo cuando los asesinan, cesan o retiran. Sus descensos son más habituales que sus ascensos. Sus identidades, misiones, fuentes y métodos, confidenciales. “No olvidamos la información que manejamos, pero no debemos recordarla. Debe dormir en los archivos acorazados de la casa. [...] Son en torno a 3.500 personas con un presupuesto de 240 millones de euros".

Es uno "de los servicios secretos más completos del mundo. Algo así como la fusión de la CIA, el FBI y la NSA estadounidenses. La casa concentra en una sola estructura la inteligencia exterior e interior de la Nación; el antiterrorismo; la contrainteligencia, la seguridad cibernética y criptográfica, las escuchas, la cooperación con los centros de inteligencia de todo el mundo (incluso con los que las relaciones diplomáticas son inexistentes) y la coordinación de todos los servicios de información españoles (los del Cuerpo Nacional de Policía, las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil).

Su director es el zar de la inteligencia. Fuera de España, cuenta con terminales en todas las embajadas, con agentes con estatus diplomático y también con obtenedores clandestinos; son unos 200 profesionales, a los que hay que añadir un número indeterminado de contratados, lo que se llama reserva de inteligencia. Lo único que no alberga físicamente la casa es la Dirección Técnica de Apoyo a la Inteligencia, encargada de las operaciones clandestinas, situada a solo 10 minutos, en el bucólico bosque de El Pardo, a 200 metros del poderoso equipo de seguridad del palacio de la Zarzuela".

Con toda esta seguridad, igual ha ocurrido el atentado de Barcelona. ¿Esto nos indica que el terrorismo es mas astuto que toda la seguridad que se diseñe? ¿Donde esta la falla? Quizás el radicalismo islámico es como la Hidra de Lerna que cada vez que le cortaban una de sus cabezas, esta volvía a regenerase, entonces todo lo que se haga contra el terrorismo es como un proceso que se iguala a las células totipotencial. Y se clonan en sus actos, como dijo el Padre Santiago, que el atentado de Niza era calcado al de Barcelona.

¿Que hacemos con las alcaldesas de izquierda, -tanto de Barcelona como de Madrid- que flaco favor le hace a la seguridad y están siendo cómplices, -de alguna manera-, al proteger la libertad de los terroristas, pero no la integridad de los turistas y españoles? Entonces, aparte de rezar, ¡hagamos algo!!

(*) María Celsa Rodríguez Mercado es abogada, investigadora y analista de políticas públicas de Fundación HACER.