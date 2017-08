Entre La Plata...y la plata, un abismo

Nota de opinión de Ricardo Bustos (*): No debe existir una profesión mas emocionante y comprometida que la del Periodista, con mayúsculas, que investiga, opina, se arriesga y muchas veces ocupa lugares en la sociedad que tendrían que cubrir quienes fueron elegidos para ello y no lo hacen.

En nombre de esas mujeres y hombres que abrazan esta vocación, me permito salir en defensa de quienes estando o no de acuerdo, han visto como se ofendió a la profesión en el mismo lugar que vio, ve y verá nacer nuevas voluntades y formas de opinión a la hora de enfrentarse a una cámara de TV, un micrófono de Radio, una computadora y algunos aún, una máquina de escribir nostálgica que descansa sobre un escritorio.

Por la profesión de Locutor y Conductor de programas, mi vida transcurrió siempre entre Emisoras de Radio y Canales de Televisión y los últimos diez años de mi carrera activa fueron como Locutor Oficial en Ceremonial de la Provincia gobernada hoy por una joven dama.

Esta labor me permitió conocer y trabajar con Presidentes, Gobernadores, Primeros Ministros, Embajadores, Legisladores, Intendentes y algún puntero político de esos que siempre están pegados a la silla del gobernante de turno y que hoy veo ocupando cargos sabiendo que jamás supieron hacer la "O" con un vaso, pero jamás vi algo parecido a lo que mostró la televisión y encontré en forma mas detallada en las páginas de La Nación.

El hombre tiene mas causas en la justicia que ventanas en mi casa, pero a pesar de todo, se "pavonea" por cuanto mitin político que realizan quienes ahora se han convertido en sus amigos del alma como ser D'Elía o Esteche , líderes de las agrupaciones "MILES" y "Quebracho"a las que hacen llamar Organizaciones Sociales y cuando salen a las calles a protestar (no se por que y para que) paralizan cuanta avenida se les ocurra cortar con sus palos en las manos y caras cubiertas con la famosa "palestina" y hasta el dia de la fecha jamás he visto a un Fiscal actuar de oficio y detenga a esos sujetos que circulan con el rostro cubierto. Pues bien, por esta gente fué "especialmente invitado", para dictar una clase en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Así es mi estimado colega lector.

La noticia indica que el ex vicepresidente Amado Boudou dictó hoy una clase en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata en el seminario "Reconfiguración de Estrategias de dominación imperial en América Latina",(?) a cargo de Fernando Esteche, líder de la organización piquetera violenta "Quebracho" (¿cobrará algún salario por esto?) . Esta Facultad es la misma que invitó en su momento al extinto presidente de Venezuela para que exponga sobre las bondades del modelo socialista que hoy continua Nicolás Maduro con el éxito que ya todos conocemos.

Desde un sector de la oposición elevaron sus quejas y expresaron..."Lamentamos que la Facultad de Periodismo abra sus puertas a un hombre que tanto daño le ha hecho a la política, que le abra sus puertas a la corrupción. Estamos aquí para decirle que devuelva lo que se ha robado. Hoy nos visita un punga de alta categoría que tiene la osadía de ir a dar una clase, Boudou como tantos otros, debería estar en la Unidad Penal de Olmos y no en la Facultad de Periodismo. La justicia llegará".

El procesado ex vicepresidente está cerca de ser llevado a juicio oral por la causa Ciccone (la fábrica de hacer billetes) y enfrenta otras causas tanto en calidad de procesado como de imputado. En la facultad, donde dictó una clase "magistral" a la que asistieron pocos alumnos, habló sobre la medición del Indec, los números de la pobreza y las políticas de este gobierno, y consideró que "los tarifazos empeoran la distribución del ingreso, aumentan mucho la necesidad de ingresos en la población y la devaluación ha tenido un fuerte impacto".

Además, dijo que Cristina Kirchner es víctima de "una persecución muy fuerte" ya que en el ámbito judicial buscan que no pueda hacer política. "es vana" porque "el amor y el entendimiento de una gran parte de la población argentina hacia su figura hacen que sea la líder del espacio más grande de la oposición y se busca que "no pueda hacer política".

La Decana de la Facultad en cuestión, es la misma que cuando la ex casi reina fué citada por la Justicia para presentarse en los Tribunales de Comodoro Py, suspendió las clases para ir con los militantes kirchneristas a apoyar a su jefa política.

En lo personal, siempre he apoyado la sangre nueva en todas las profesiones y especialmente aquellas en donde la vocación es mas fuerte, aunque la capacidad de aprender sea muchas veces un obstáculo a vencer con mas sacrificio. Leyendo la noticia sobre la exposición de Amado Boudou en la Facultad de Periodismo de La Plata, no puedo dejar de pensar en la calidad, independencia, ideología, criterio, que le están incorporando en sus cabezas a esos jóvenes que, cuando llegue el día del egreso como nuevos Periodistas deban enfrentarse en los medios con una realidad que dista mucho de aquello que con adoctrinamiento le enseñaron en las aulas, de la que alguna vez fué una de las Facultades de Periodismo mas importantes de América, que nacía a la vida un 27 de octubre de 1934 con el nombre de Escuela Argentina de Periodismo y su lema era "Estudie, aprenda, supérese", aunque con el tiempo se convirtió en un refugio , con el rótulo de "Cátedras libres de Cultura Integral" y permite que cualquier impresentable se de el lujo de pararse frente a los alumnos que asisten a ese mismo sitio pero para aprender las bases del periodismo y no las ideologías que les quieran imponer los intrusos de las profesiones.

Soy un ciudadano nacido en La Plata, la quinta ciudad en importancia nacional después de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, con historia que involucra a la constitución de los Estados después de conflictos políticos en la década de 1880.

La Plata, es conocida en gran parte del mundo como "Ciudad Universitaria", (la de las diagonales y los tilos) y es una pena que una Facultad como la de Periodismo que se había ganado el prestigio internacional , sea controlada por ideologías y no dirigida por profesionales en la materia, que permita a los nuevos periodistas una apertura laboral libre de todas las ataduras que representan haber sido "parte de un modelo o proyecto.

La historia contemporánea , ha instalado a La Plata en el escenario nacional como una urbe de manifestantes callejeros, piqueteros, docentes parados por cualquier motivo, políticos que se refugian en la Legislatura o Gobernación, pero también se la debe conocer como la que dio la bienvenida a los miles de estudiantes que han llegado desde diferentes provincias o países de América latina a nutrirse de la excelencia que le brindan sus Facultades sin pedir nada a cambio, por ello que resulta imposible aceptar que a los estudiantes de periodismo se les pida "pertenencia política".

A quienes nacimos en esta Provincia, se nos reconoce como "bonaerenses", aunque en el interior del país a cualquiera que llega desde la Capital federal o mi provincia nos llaman porteños. Los bonaerenses no son peor o mejor que los porteños, simplemente son diferentes, como cualquier provinciano.

Como dato anecdótico, son muchos los que desconocen la historia del por qué fué fundada mi Ciudad de La Plata para ser la nueva Capital de la Provincia de Buenos Aires. El fracaso del alzamiento porteño de 1880motivado por el recurrente enfrentamiento en el que se hallaba la Provincia de Buenos Aires con el gobierno nacional por el control de la Ciudad de Buenos Aires (entonces capital tanto del Estado Provincial como del Nacional), concluyó en la federalización de la Ciudad y por ende, el fin de ésta como capital de la provincia homónima.

Dardo Rocha, su fundador, investido gobernador de la Provincia tras la revuelta, se vio entonces ante la necesidad de instalar su gobierno y administración en otra ciudad. En síntesis la que hoy se conoce como Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), era la capital de mi provincia, la misma que estuvo cerca de volver a sus orígenes cuando el gobierno del Dr. Alfonsín había propuesto a Viedma, Rio Negro, como futura Capital de la Nación.

"Para enseñar a los demás, primero has de hacer tú algo muy duro: has de enderezarte a ti mismo." (Buda-563-486 AC)

(*) Ricardo Bustos - Locutor Nacional- Comunicador / Capioví - Misiones