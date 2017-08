Robaron y rompieron vidrios en comercios céntricos

Los propietarios de dos locales gastronómicos lamentaron la rotura de ventanales en una situación que, uno de ellos, señaló como habituales cuando delincuentes salen bebidos de los boliches bailables de la zona.. En uno de los comercios robaron un televisor. -

Ocurrió en horas de la madrugada, cuando desconocidos rompieron una venta e ingresaron a Cazuela, local ubicado en Mitre y John O´Connor, desde donde sustrajeron un televisor instalado en el salón y para ingresar hicieron lo propio con unos vidrios.-

Horas después, no se pudo precisar aún, personal policial debió concurrir a La Alpina, local ubicado en Moreno y Quaglia, donde vándalos también rompieron ventanas. Pero en este lugar, no pudieron ingresar y sustraer elementos. No hubo delincuentes detenidos aún, pero hay registros fílmicos de cámaras de seguridad.