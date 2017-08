Presentaciones a la Legislatura en jornada nacional de protesta

Se solicitó a la legislatura provincial un proyecto de comunicación en la que se expidan por la inmediata aparición de Santiago Maldonado y el pedido de investigación para la identificación de los responsables de su desaparición. También se realizó una presentación para la defensa del Sistema Previsional Público, Solidario y de Reparto.

Ambos documentos se elevaron el 24 de agosto, en el marco de la jornada nacional de protesta definida por CTERA. Se solicitó a la legislatura provincial “defina un proyecto de comunicación al Congreso de la Nación para que los representantes tenga presente nuestra preocupación, que es a la vez la posición nacional de CTERA, de no aceptar una reforma previsional que atente contra los derechos adquiridos, no a la baja de salarios, no al aumento de la edad, no a la privatización, no al desfinanciamiento del Anses, todo ello en defensa de un Sistema Previsional Público, Solidario y de Reparto”.

“Es inadmisible la desaparición forzosa de personas. Ningún estamento del Estado puede permanecer callado ante esto, por el contrario debe arbitrar todos los medios para encontrarlo, realizar las investigaciones y juzgar a los responsables de este avasallamiento de derechos”, expresa uno de los párrafos de la nota elevada por el Consejo Directivo Central de UnTER al Presidente de la Honorable Legislatura de Río Negro, Pedro Pesatti.

La jornada nacional de protesta definida por CTERA, contempla una concentración frente al Congreso de la Nación. Se reclama al gobierno nacional:

Convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

- Nueva Ley de Financiamiento Educativo que eleve el Presupuesto del 6 % al 10 % del PBI.

- Rechazo a cualquier intento de modificación de nuestro régimen jubilatorio.

- Oposición al Plan Maestro que es un intento de flexibilización laboral docente.

- Rechazo a cualquier intento de “presentismo”.

- Solución urgente a los conflictos de las provincias de Santa Cruz, Jujuy, Mendoza, Chaco y Ciudad de Buenos Aires.

- Cese de la represión a la protesta social: aparición con vida de Santiago Maldonado.



María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura