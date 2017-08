“Weretilneck ajusta a pedido de Macri”

El Presidente del partido kirchnerista en Rio Negro, Leandro García, se refirió al acuerdo de responsabilidad fiscal firmado por Weretilneck y Macri, aprobado a través del reciente Decreto provincial Nº 1021 / 2017.-



“Las elecciones PASO han demostrado que los rionegrinos no avalan las politicas de Macri y tampoco el rol que asumió el gobernador en esta etapa. Sin embargo el gobierno provincial no parece reaccionar ni quiere entender que esto no va bien y firma un acuerdo de responsabilidad fiscal con el gobierno de Macri para profundizar el ajuste” sintetizó Leandro García.

Agregó que “durante el gobierno de Macri hemos sufrido las consecuencas de sus politicas en Rio Negro: cientos de comercios que bajaron las persianas, trabajadores que han perdidos sus empleos, incrementos irracionales de tarifas de energia, gas y transporte, jubilados que no encuentran los remedios que necesitan en el PAMI, jovenes que no reciben sus notebooks, creditos carisimos para los productores, entre otros retrocesos. Sin embargo no escuchamos ninguna critica del gobernador o de Juntos Somos Río Negro al nuevo rumbo economico”.

Por otra parte, abundó en que “la devaluacion no resolvió (como prometian) las dificultades que atraviesa la produccion primaria y desató un proceso inflacionario, la caida de la actividad economica, destruyó recursos provenientes de coparticipacion, y capacidad de recaudacion de Impuestos provinciales como ingresos brutos.

La preferencia del gobierno nacional por beneficiar a la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal tambien perjudicó a Rio Negro, que recibió menos dinero en transferencias directas, aportes, partidas para obras, etc. La unica propuesta que ofrecio el gobierno nacional fue autorizar mas y mas endeudamiento, y reducir el gasto publico”.

“Tampoco escuchamos criticas del Gobernador, solo reconocer el “clima de dialogo” y el pedido lamentable a los Senadores y Diputados de Rio Negro que aprueben el desastroso acuerdo con los fondos buitres” apuntó en referencia a la alineación de Weretilneck al gobierno nacional de Macri . Durante su gestión “ha sido un alumno ejemplar. Ahora, frente a la profundizacion del ajuste que propone CAMBIEMOS, acata la decision y firma los decretos provinciales 58/17 y 1021/17”

El referente Kirchnerista finalizó adviertiendo que “es un escenario preocupante. El gobierno nacional no solo pretende, durante 2018 y 2019, profundizar el ajuste sino tambien flexibilizar el trabajo, privatizar el sistema previsional y destruir las caracteristicas progresivas del sistema tributario. Frente a esto es dificil creer que el Gobernador de Rio Negro pueda plantarse frente a estas politicas si sigue siendo extremadamente consesivo con un gobierno nacional que no le brindo ningun beneficio, sino mas bien, problemas”.

Mesa Provincial de Nuevo Encuentro