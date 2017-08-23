ALERTAS DE FUERTES VIENTOS Y NUEVAS NEVADAS EN LA ZONA

La Subsecretaría de Protección Civil Municipal informó las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para la zona andina. Se preven vientos fuertes de 50 a 70 km/h e intensas nevadas incluído el Oeste del Chubut.-
UNA MASA DE AIRE MUY FRIO SE DESPLAZA DESDE EL OCEANO PACIFICO HACIA EL AREA DE COBERTURA. LA MISMA HA COMENZADO A PROVOCAR VIENTOS INTENSOS DEL SECTOR NORTE, QUE CAMBIARAN LUEGO AL SECTOR OESTE HACIA LA MADRUGADA DEL JUEVES 24 .
SE PREVEN VIENTOS CON VELOCIDADES ENTRE 50 Y 70 KM/H, CON RAFAGAS DE HASTA 90 KM/H. LA INTENSIDAD TENDERA A DISMINUIR HACIA LA TARDE DEL JUEVES.-
POR OTRA PARTE, LA MASA DE AIRE MUY FRIO SE DESPLAZA DESDE EL OCEANO PACIFICO HACIA EL AREA DE COBERTURA y SE PREVE QUE PROVOQUE NUEVAMENTE NEVADAS, ALGUNAS LOCALMENTE FUERTES, ENTRE LO QUE RESTA DE HOY Y LA TARDE O NOCHE DEL JUEVES 24.-
ESTO SOBRE EL OESTE DE CHUBUT Y EL OESTE DE RIO NEGRO, Y AL MENOS HASTA LA MAÑANA DEL VIERNES 15 SOBRE EL OESTE DE NEUQUEN. DURANTE ESTE PERIODO PODRIAN ACUMULARSE HASTA 60 CM DE NIEVE, PUDIENDO SER ESTE VALOR SUPERADO EN FORMA LOCALIZADA.
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