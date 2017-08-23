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ALERTAS DE FUERTES VIENTOS Y NUEVAS NEVADAS EN LA ZONA

Miércoles 23 de Agosto de 2017 21:01
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La Subsecretaría de Protección Civil Municipal informó las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para la zona andina. Se preven vientos fuertes de 50 a 70 km/h e intensas nevadas incluído el Oeste del Chubut.-


UNA MASA DE AIRE MUY FRIO SE DESPLAZA DESDE EL OCEANO PACIFICO HACIA EL AREA DE COBERTURA. LA MISMA HA COMENZADO A PROVOCAR VIENTOS INTENSOS DEL SECTOR NORTE, QUE CAMBIARAN LUEGO AL SECTOR OESTE HACIA LA MADRUGADA DEL  JUEVES 24 .

 

SE PREVEN VIENTOS CON VELOCIDADES ENTRE 50 Y 70 KM/H, CON RAFAGAS DE HASTA 90 KM/H. LA INTENSIDAD TENDERA A DISMINUIR HACIA LA TARDE DEL JUEVES.-

POR OTRA PARTE, LA MASA DE AIRE MUY FRIO SE DESPLAZA DESDE EL OCEANO PACIFICO HACIA EL AREA DE COBERTURA y SE PREVE QUE PROVOQUE NUEVAMENTE NEVADAS, ALGUNAS LOCALMENTE FUERTES, ENTRE LO QUE RESTA DE HOY Y LA TARDE O NOCHE DEL JUEVES 24.-

ESTO SOBRE EL OESTE DE CHUBUT Y EL OESTE DE RIO NEGRO, Y AL MENOS HASTA LA MAÑANA DEL VIERNES 15 SOBRE EL OESTE DE NEUQUEN. DURANTE ESTE PERIODO PODRIAN ACUMULARSE HASTA 60 CM DE NIEVE, PUDIENDO SER ESTE VALOR SUPERADO EN FORMA LOCALIZADA.

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Roberto Sosa Lukman, Periodista, Martillero Público Nacional, Profesor de Cs Sociales, Editor de www.barilochedigital.com y Conductor y Productor de EL CATALEJO Te Ve, Programa de Periodismo Político que se difunde simultáneamente en ambos Video-cables de San Carlos de Bariloche desde el primer jueves de Febrero de 2006. Bartolome Mitre 125 - Of. 122 / sosalukman@gmail.com - San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio Negro, República Argentina.-

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