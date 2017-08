Municipio lanza campaña de sensibilización para un Bariloche más inclusivo

Con el lema “Si respetás mi lugar, respetás mis derechos”, la Dirección de Gestión para las Personas con Discapacidad presentó hoy una amplia campaña de sensibilización en medios de comunicación y redes sociales. La primera pieza apunta al respeto de los espacios reservados para estacionar.-

“Estamos apuntando a un Bariloche más inclusivo, y para eso necesitamos educar y sensibilizar”, señaló Geraldine Popovsky, titular de la Dirección de Gestión para las Personas con Discapacidad de la Municipalidad. En la presentación estuvo acompañada por los concejales Cristina Painefil y Gerardo Ávila.

Así, se presentó hoy la primera de las piezas audiovisuales que componen una campaña que se extenderá en principio hasta diciembre, y que circulará por medios de comunicación y redes sociales.

“Esta campaña apunta por un lado a garantizar el ejercicio de su derecho a las personas con discapacidad, pero también a que todos respetemos el espacio que las personas con discapacidad ocupan en nuestra comunidad”, explicó Popovsky.

Además, detalló que para realizar los spots se contó con la colaboración de personas con discapacidad, organizaciones de la sociedad civil y diversas áreas municipales.

La primera de las piezas audiovisuales, que se exhibió hoy, se vincula con sensibilizar a la comunidad sobre la necesidad de respetar los espacios reservados para estacionamiento de las personas con discapacidad.

“La intención es generar concientización, y después avanzar en acciones en cuanto al incumplimiento respecto de la ocupación de estos espacios”, detalló Popovsky en cuanto a la implementación de multas y acarreo de vehículos que no respeten esta norma.

En este sentido, la concejal Cristina Painefil coincidió: “La sensibilización es el primer paso, es importante para una persona que tal vez lo hace sin darse cuenta, porque a veces las personas a las que la discapacidad no los toca, o no la viven a diario, no pueden dimensionar lo que significa”.

Y añadió: “Ese pequeño «privilegio» que puede ser un estacionamiento reservado para la persona con discapacidad es indispensable para que pueda desarrollar su vida diaria. Esta generación de conciencia y de respeto entre todos puede hacer que las personas con discapacidad puedan empezar a tener una vida con ejercicio pleno de todos sus derechos”.

Justamente, Popovsky resaltó la importancia de concebir los derechos de este sector de manera integral. “El diseño universal abarca muchas otras cosas, como el acceso a la información pública, al voto, al empleo, a todos los ámbitos de la vida cotidiana —remarcó—, y por eso estamos trabajando en un relevamiento muy intenso para el diseño del plan de accesibilidad de la ciudad”.

Por su parte, Gerardo Ávila señaló que “desde lo legislativo también necesitamos acompañar todas las iniciativas que en positivo puedan aportar a este tipo de soluciones, aportando a esa mirada integral universal, que vaya derribando barreras e ir avanzando en una ciudad más inclusiva”. Y se refirió por ejemplo al trabajo que se está realizando desde la Comisión de Transporte del Concejo Municipal para avanzar en la accesibilidad del transporte público.

Cristina Painefil resumió: “Si nosotros no podemos entender y empezar a trabajar fuertemente en la integralidad de lo que significa el diseño universal, acciones aisladas y que se hagan solamente como partes no van a dar el resultado que las personas con discapacidad necesitan”.