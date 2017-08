Intensifican reclamo al IPROSS por la normalización de las prestaciones

Ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo Provincial, cientos de referentes gremiales, trabajadores municipales, y familias de la ciudad marcharon -esta mañana- en reclamo de la normalización de las prestaciones del IPROSS.-

La concentración nació en la sede del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soyem) de Bariloche, desde donde partió hacia la delegación local de la Obra Social, con el fin de hacer pública la problemática que afecta a 20 mil afiliados en esta localidad.

El secretario general del Soyem Bariloche, Juan Fuentes, expresó el malestar de los trabajadores y sus familias y al respecto explicó que "si bien se han llevado adelante diversas gestiones, no hemos obtenido una respuesta que resuelva el problema. Nosotros no podemos y no vamos a intervenir en cuestiones internas, sólo exigimos que eso no influya en la prestación de la Obra Social, que en definitiva es de todos los trabajadores".

Fuentes adelantó "los gremios que representamos a los trabajadores afectados, vamos a presentar una denuncia penal por abandono de persona y, en el caso de persistir la situación, se comunicarán cuáles serán las próximas medidas que se llevarán adelante".