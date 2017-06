La inflación trepó más de un 50 % desde las asunción de Macri

Los datos parten de un relevamiento difundido por el Diputado Nacional Alejandro Grandinetti, del Frente Renovador UNA, tomando como referencia los primeros 17 meses de gestión del mandatario nacional. Los incrementos promedio en ese período superan el 53 % y ya acumulan mas del 10 % en lo que va del 2017.

Al respecto, el referente del espacio liderado por Sergio Massa detalló que los números surgen de un sondeo elaborado por su equipo de trabajo, en conjunto con el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (CESYAC), desde diciembre de 2015 hasta abril de 2017, en el ámbito geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Mendoza, Mar del Plata y Córdoba. Dicho informe relevó 40 firmas, entre las que se encuentran comercios y empresas que fueron visitadas o encuestadas telefónicamente.



El estudio se efectuó sobre un total de 69 artículos (50 productos y 19 servicios), incluyendo comestibles envasados, carnes, frutas y verduras, bebidas, artículos de limpieza, alquiler e impuestos, servicios para la vivienda, servicios para las personas y transporte, y estableció un precio promedio del costo total del gasto de consumo de un hogar para una familia tipo considerada del “sector medio”.



En ese sentido, el trabajo difundido por el Diputado Grandinetti determinó que el costo total del índice de precios al consumidor se ubica en un 53,4 % en todas las ciudades relevadas, observando subas promedio de 3,14 puntos mensuales desde las asunción de Mauricio Macri al frente del Gobierno Nacional.



Tomando como referencia la Ciudad de Rosario, el informe destaca que en diciembre de 2015 el gasto de consumo del hogar se ubicaba en los $15546 por mes, mientras que en abril de este año trepó a $23,859 (donde los Productos de Consumo Masivo se llevan $7.189,51, casi 30% del total, y los Servicios Básicos para el Hogar sumaron $16.670,22, el 70% restante).



Partiendo de esos números, se concluye en que “hoy una familia tipo necesita $8,313 más que antes de la llegada del Macrismo para poder solventar sus necesidades básicas”.



Por otro lado, el informe detalló que la inflación ya acumula un 10,5 % en el año, proyectando subas que podrían superar el 27 % hacia el mes de diciembre, como consecuencia de la suba del gas y su repercusión sobre el resto de los productos y servicios”.



Por todo esto, Grandinetti reiteró la necesidad de apoyar el plan “Bajemos los precios”, impulsado por Sergio Massa, que apunta a eliminar el IVA de 11 productos de la canasta básica (pan, arroz, harina de trigo, fideos, papa, azúcar, carne, huevos, leche, aceite y yerba), además de generar acuerdos con las principales cadenas de supermercados y aplicar un régimen de monitoreo y control para reducir los costos.



A su vez, aseguró que “es necesario rever lo que ha ocurrido con algunas distorsiones que se han producido en la cadena de valor, con algunos monopolios y oligopolios, y particularmente con una actitud también de contralor por parte del Estado”.



Finalmente, el Legislador Nacional advirtió que “si no se recupera el salario de los argentinos, va a ser muy difícil que se recupere el consumo” y concluyó diciendo que si no se reactiva el consumo, tampoco habrá crecimiento económico y si eso no sucede, habrá problemas no sólo de inflación sino también de déficit fiscal.-