Cuando la tormenta no viene a nosotros, sino que nosotros nos estamos metiendo en un huracán….

Nota de opinión de Sergio Ezquerra (*): Cosa distinta es ser una sociedad muticultural y otra muy distinta plurinacional… u otra cosa… No somos un país plurinacional…en Argentina no conviven naciones mas que la identificada con nuestra Patria.-

Aquel que se siente extranjero, con derecho a su pertenencia propia de identidad, solo debe de respetar la argentinidad que nos establece nuestra historia y leyes vigentes.

En la jura de la bandera de los alumnos de 4to grado, se debe de dejar en claro que hay solo una bandera y es la que nos identifica como país, nación, sociedad igualitaria…y otra cosa es que se nos este poniendo igualitariamente otras enseñas que solo identifican una cultura, y me refiero puntualmente a la bandera mapuche.

Somos un país de inmigrantes y nuestra historia nos hace responsables del recuerdo y respeto a todos… las minorías no tienen mas legitimidad o derechos que las mayorías.

Nuestra organización nacional nos da un marco de identidad ante el mundo, que nos reconoce y nos da el respeto universal, como es a todos los países del mundo.

Cuando entregaron la bandera mapuche a la escuela 255, los integrantes de la familia Jones Huala, (N de la R: Uno de la familia es buscado en Chile y no se otorgó su extradición por los atentados incendiarios que se realizaron en la región de la Araucanía y estaría relacionado con algunos ataques ocurridos en Bolson y Esquel a transportistas) dijeron “cedemos la Bandera que hoy nos representa políticamente en este establecimiento y recordando que en esta fecha los alumnos prometen lealtad y respeto a la Bandera Argentina, de nuestra parte, dejamos presente que nuestro pueblo Nación Mapuche, sigue de pie y los niños son parte esencial de nuestra digna lucha”.-

Dejaron en claro esa bandera era una identificación política,que esta alumna no reconocía a la bandera argentina, situación que los docentes no estuvieron a la altura de dicha situación, solo justificando su débil formación a un latiguillo del trabajo de interculturalidad que realiza la escuela…

No pretendo ni quiero que nadie jure por mi bandera si no lo quiere, pero si que respete la única de la Argentina. Hoy es “políticamente incorrecto” hablar de dicho tema, nuestros representantes no quieren hacerlo y le escapan al tema, sabiendo de que les va a explotar en cualquier momento, hay una irresponsabilidad que nos costara mucho mas que un dolor de cabeza… lo del concejo municipal con dos bandera es provocativo y marca el mediocre nivel de sus ocupantes.

(*) Lector del diario