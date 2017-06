García Larraburu cuestionó la toma de deuda por 100 años

La Senadora Silvina García Larraburu (foto de archivo) cuestionó la decisión del Gobierno Nacional de emitir deuda por el lapso de 100 años a una tasa de casi el 8% anual, mientras la del mercado financiero internacional no supera el 5%.

“Esta medida reafirma el deseo de garantizar rentabilidad a los especuladores financieros, en contra de la producción nacional y la expansión del mercado interno”, advirtió.



Recordó que en enero, el Ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, aseguró que Argentina no se endeudaría más de la mitad que el año pasado. Resaltó: “Es evidente que se pretende reducir el déficit fiscal a través de la bicicleta financiera, pero con una maniobra riesgosa para nuestra independencia económica y en un lapso que cuenta con muy pocos antecedentes”.



“La política de endeudamiento de este Gobierno ha tenido un impacto inicial muy negativo para la intención oficial de fomentar el crecimiento, consideremos que al ingresar dólares baja su cotización y el peso casi no se devalúa, por ende Argentina es cada vez más cara y menos competitiva”, agregó.



Finalmente hizo hincapié en que “no se puede hipotecar el futuro de al menos tres generaciones de argentinos, sin previa consulta al Congreso de la Nación, como la Constitución lo exige”.