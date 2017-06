FADEPOF responde al cuestionamiento contra los tratamientos para enfermedades poco frecuentes

Desde la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF), respondieron a las afirmaciones de la Junta Ejecutiva del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA) que cuestionaban la posibilidad de reconocer los medicamentos para este tipo de enfermedades alegando su elevado costo y muchas veces escasa evidencia científica respaldatoria.

Para la Federación Argentina de Enfermedades poco Frecuentes, el problema radica en el monopolio que ejercen algunas droguerías, y en que las Obras Sociales Provinciales no participan del sistema de recupero SUR.-

Desestima el éxito de la aplicación de seguros segmentados (como en los casos PAMI y del Programa Incluir Salud –ex PROFE-). Y propone que tome intervención el Programa Nacional de EPOF creado recientemente y que las asociaciones y familiares de pacientes integren la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria, actualmente en proyecto de conformación.

“Si bien reconocemos que los medicamentos de alto costo son una preocupación para la Salud global, ciertas estrategias podrían aminorar el impacto en los presupuestos Nacionales y provinciales, sin por ello dejar sin tratamiento a los pacientes que los necesitan”, afirmaron.

“Muchos de estos medicamentos ingresan al país por intermedio de droguerías que -en muchas de las ocasiones- incrementan el valor de origen sustancialmente (6 veces más…). Siendo que en ciertos medicamentos las droguerías también ejercen un monopolio (sobre todo para los que ingresan por uso compasivo)”, sostuvo Inés Castellano, Presidente de FADEPOF.

Por su parte, la Lic. Luciana Escati Peñaloza, Directora Ejecutiva de la Federación, afirmó que “la normativa actual impide que el Estado compre de modo directo a las casas matrices de los laboratorios, lo que produce un incremento desmedido y poco controlado. Mientras que para muchas de las enfermedades en cuestión, se podría realizar una compra conjunta pudiendo de ese modo obtener mejores descuentos y beneficios, como así evitar las demoras por falta de pagos a las droguerías. Como por ejemplo comprar en conjunto a nivel país, Mercosur u OPS”.

Las obras sociales provinciales no ingresan al sistema de recupero SUR por propia decisión. Este es un “pendiente” que lleva muchos años y la sociedad civil ha solicitado a la autoridad de aplicación Nacional que tome intervención para que las Obras Sociales Provinciales se acoplen a dicho sistema, como también a las prestaciones básicas obligatorias del Plan Médico Obligatorio (PMO). En ese escenario, las Obras Sociales Provinciales podrían solicitar los beneficios de los fondos nacionales pero también deberían obligarse a contribuir solidariamente.

“Las enfermedades no son catastróficas, sino los tratamientos, los sistemas y sus metodologías que provocan un gran impacto en los presupuestos y bolsillos por falta de previsión y prevención”, afirmaron desde FADEPOF. Refiriendo que la experiencia de implementación de seguros segmentados no ha dado buenos resultados, “sino basta con observar al PAMI y al Programa Incluir Salud (Ex Profe) que básicamente presentan falencias en la ejecución y control de las prestaciones y sus presupuestos. Entonces, ¿en qué se basan para sugerir un seguro para tratamientos catastróficos?”, se preguntaron.

Afirmando también que consideran necesario que el Programa Nacional de EPOF creado por el Decreto reglamentario 794/2015 tome intervención en la problemática por su injerencia en el tema y su rol rector como parte del Ministerio de Salud de la Nación. Y que el proyecto de creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria deba someterse a una discusión amplia y ética en la que -como sucede en los países de alta vigilancia sanitaria- formen parte vinculante también los representantes de organizaciones de pacientes y familiares certificados por instituciones internacionales. Dicha participación ofrecería mayor transparencia en las decisiones, que nunca deberían caer en manos de los propios financiadores, insistieron las autoridades de la Federación.

“FADEPOF desde comienzos de 2016 viene solicitando -sin respuesta satisfactoria- una reunión con los responsables de COSSPRA para abordar entre otras cuestiones estos temas”, concluyó Inés Castellano.



Acerca de FADEPOF

La Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF) es una Organización de la Sociedad Civil (OSC) sin fines de lucro. Surge como espacio de trabajo en junio de 2011 y fue constituida formalmente en diciembre de 2013. Actualmente, cuenta con la participación de 63 miembros entre organizaciones y grupos de pacientes y/o familiares de diversas enfermedades poco frecuentes (EPOF). Trabaja a nivel nacional y en alianzas regionales y mundiales, representando y apoyando a las comunidades de personas –y entorno familiar y social-.

FADEPOF es miembro fundador de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras (ALIBER) y de la Red Hermanos Aliados con Enfermedades Raras en Latinoamérica (HACER.LA). Se ha unido como miembro pleno a la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes (IAPO), como también a la Red Rare Diseases Internacional (RDI). Posee lazos estrechos con EURORDIS, Rare Commons y Rare Connect, entre otros.

Los interesados pueden contactarse a través del sitio web de FADEPOF www.fadepof.org.ar, por la página de Facebook https://www.facebook.com/fadepof