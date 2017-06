Bariloche es un gigante dormido

Andrea Galaverna – pre candidata a Diputada Nacional – expresó que “necesitamos colocar a San Carlos de Bariloche en el mapa provincial y nacional, ocupando el lugar político que le corresponde”.

Para ello no se puede pensar solo en términos turísticos o empresarios, sino que se requiere una representatividad que abarque al pueblo en todos sus sectores, sus realidades, las carencias y postergaciones de su gente, la sustentabilidad medioambiental, que encare el tema de falta de infraestructura y de trabajo pensando en los barilochenses y en su desarrollo de cara al futuro. Una ciudad compleja como Bariloche y su gente no pueden seguir siendo invisibles.

“Los barilochenses tenemos que hacernos cargo de todos los lugares que no ocupamos. Bariloche está aislada o conducida por intereses ajenos a nuestra realidad” – opinó Andrea Galaverna – “Cada tanto viene un gobernador a conformarnos con alguna obra que se nos debe, luego no se realiza pero nos deja endeudados, como puede suceder con el Plan Castello que ni siquiera fue debatido de cara a la ciudadanía. Sin embargo vemos como nuestra ciudad crece sin acceso al suelo urbano, a la vivienda o a la infraestructura de servicios vitales como el agua".



La ex Defensora del Pueblo de San Carlos de Bariloche se permite elevar críticas frontales que antes no podía hacer más que por escrito y a modo de recomendaciones, en este sentido expresó que “estamos aislados en muchos sentidos, los 1000km que nos separan de Viedma son kilómetros más largos de lo normal, estamos aislados de los centros de poder, de la información, del debate.

He recorrido toda la provincia, la conozco desde diferentes aspectos, como ciudadana, como médica, y como funcionaria, puedo afirmar que Bariloche no ocupa el lugar que se merece, no se conocen sus duras realidades, no pesa en las decisiones provinciales, mucho menos en las nacionales y considero que no tiene todos los representantes de peso político que necesitamos por la compleja realidad que vivimos.”



Bariloche inicia una nueva etapa política, sin duda, y se encuentra frente a nuevos desafíos. Al respecto Galaverna insiste en afirmar que “tomé la decisión de ser pre candidata a Diputada Nacional porque quiero que nuestra ciudad ocupe un lugar destacado, despiertos, integrados a la provincia de Río Negro, incluidos en el debate de nuestras prioridades y necesidades.

Las consecuencias de la "comodidad" de algunos representantes siempre las paga el pueblo. Yo creo que llegó la hora de sacudirnos la modorra y comenzar a despertar.”



Andrea Galaverna integra la lista Fuerza Nacional y Popular que lidera el legislador Mario Ernesto Sabbatella, y que disputará las P.A.S.O. dentro del FpV. La lista se completa con Roberto Rodríguez integrante de la comisión directiva de la FONAF, y Cora Cabrera ex presidenta del Concejo Deliberante de Allen.



Prensa Mario Ernesto Sabbatella