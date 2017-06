El gobernador Alberto Weretilneck se refirió a la investigación por los fondos del plan Techo Digno en el que están involucrados varios municipios

Remarcó que “ninguno de los intendentes que están involucrados en esta causa se llevaron dinero a su casa”. “Estoy convencido que no hubo ningún dolo en llevarse dinero a su casa o destinarlo a otros fines que no sean las finanzas municipales. Hay que dejar a salvo esta situación”, insistió Weretilneck en declaraciones a la prensa, luego de reunirse con el intendente Gustavo Gennuso. (foto de archivo)



El mandatario resguardó así el rol de la exintendenta María Eugenia Martini que esta semana anunció su presentación voluntaria ante el Juzgado Federal que conduce Claudio Bonadio. Weretilneck dijo además que en caso de que el dinero del programa de viviendas haya sido destinado a otros fines, los exintendentes “deberán explicar a dónde fue”.

La investigación preliminar del Tribunal de Contralor determinó que los fondos de las viviendas fueron remitidos a gastos corrientes para el pago de salarios y en esa línea también se orienta la causa judicial que lleva adelante el fiscal Guillermo Lista.

Weretilneck también apuntó a que no todos los municipios denunciaron la situación de Techo Digno y apuntó directamente al intendente Martín Soria. “El único que no está es General Roca, que recibió plata anticipada, que no sabemos a donde está la plata y que el avance de obra es del 3%”, afirmó y agregó que “para ser justos deberían estar todos los municipios en el mismo lugar, los intendentes anteriores y los actuales, y tratar a todos de la misma manera”.