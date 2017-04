8 de cada 10 argentinos afirma que contar con un espacio de distención en el trabajo mejoraría su rendimiento laboral

Adecco Argentina realizó un estudio titulado “Descanso y Productividad”. El mismo, además, reveló que el 70% no tiene espacios de esparcimiento en su lugar de trabajo y que el 33% elige hacer deporte para distraerse de su jornada laboral.-

Adecco Argentina, filial de la empresa líder en el mundo en consultoría integral en Recursos Humanos, realizó un estudio sobre el descanso y la productividad de los trabajadores durante de la jornada laboral, el cual arrojó que más del 80% de los argentinos afirma que contar con un espacio de esparcimiento en el trabajo mejoraría su rendimiento.



¿Qué eligen los argentinos para despejarse del trabajo?

El deporte es la actividad elegida por el 33% de los encuestados para despejar la mente del trabajo, mientras que un 20% prefiere charlar con colegas o amigos y otro 20% escuchar música. Otro 12% se despeja con un libro, un 9% prefiere una infusión para relajarse y un 6% afirma que dormir siesta es la mejor opción.



Frente a esto, un 20% de los encuestados no buscaría trabajo en empresas que no ofrezcan algún espacio para distenderse, mientras que un 80% no toma en cuenta esto al momento de encontrar una empresa para trabajar.



¿Qué pasa realmente en las empresas?



Más del 80% de los argentinos afirma que contar con un espacio de esparcimiento dentro del espacio de trabajo contribuiría a mejorar su rendimiento laboral. Pese a ello, el 70% de las empresas no lo tiene, mientras que el 72% de los consultados afirma que le encantaría contar con un lugar de esparcimiento. Para un 17% le resulta indistinto, otro 11% no lo encuentra necesario.



A los trabajadores que sí cuentan con estos espacios, se les consultó con cuál. De esta manera, un 26% de los encuestados respondió que tiene una cocina o cafetería amplia para hacer un break, un 10% cuenta con un sector de sillones para relajarse un rato, un 8% disfruta de espacios al aire libre y sólo un 1% tiene un espacio de lectura.



Además, al 70% de los encuestados les gustaría que su empresa desarrolle actividades en equipo dentro del horario laboral, como torneos deportivos o actividades artísticas, entre otras.



Con respecto a la actividad física, un 85% cuenta que le gustaría poder tener un gimnasio dentro del trabajo o bien, un beneficio para poder asistir a uno cercano.



Por otro lado, se les consultó si creen necesario que existan salas de lactancia y guardería dentro de las empresas y el 80% definitivamente lo cree así.



¿Utilizan las redes sociales durante el trabajo?

El 30% afirma que no las utiliza durante el horario laboral ya que les provoca pérdida de atención, asimismo el 24% las utiliza porque las necesita para trabajar, el 21% las utiliza para distraerse y el 23% afirma que en su trabajo está prohibido utilizarlas.



Metodología del relevamiento: Personas Encuestadas: 1085 - Cobertura Geográfica: Todo el territorio argentino - Período de relevamiento: Marzo 2016