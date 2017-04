"Cuando quieras...donde quieras...como quieras... (reflexión del filósofo Guillermo Moreno)

Nota de opinión de Ricardo Bustos (*): Con estas palabras el ex funcionario ultrakirchnerista Guillermo Moreno, ofendió a un Juez de la Nación luego que este hiciera declaraciones sobre el ataque vandálico que sufriera su hijo en el estudio profesional de audio y ensayos que posee.-

Casualmente, el Juez se llama Claudio Bonadío y es quien lleva, entre otras, las causas que involucran a la ex presidente y sus dos hijos y casualmente también al señor Moreno.

Por tratarse de Guillermo Moreno, esto se podría convertir en una anécdota con el paso de los días, pero hay en sus declaraciones un alto y peligroso contenido de militante reaccionario cuyas pruebas las podemos buscar en el historial de los informes de prensa a lo largo de toda su permanencia como hombre fuerte del aparato Cristinista.

Este hombre violento, mal educado, grosero e impresentable, forma parte de la legión de amigos que visitan asiduamente en la casa de retiros espirituales "Santa Marta" del Vaticano a su Santidad el Papa Francisco. Por si alguno no se ha enterado, el señor Moreno junto al hoy detenido ex jefe del Ejército Cesar Milani, son comercialmente socios y dueños de una panchería llamada "Tio Tola".

Los dos extremos se unen y cuesta creer que un hombre que dice defender al peronismo, sea "compinche" de un General que está cuestionado por propios y extraños y especialmente por las organizaciones de Derechos Humanos, entre ellos el periodista Horacio Verbitsky quien además se ha convertido en detractor de su amigo el mismísimo Papa Francisco.

El viento fué quitando la tierra del piso y van apareciendo pases de facturas entre "pares" que, comulgando cada mañana con el pensamiento de la lider ex casi reina, antes recibían órdenes malditas que debían cumplir muchas veces en contra de su voluntad. A los dirigentes y funcionarios se los utilizaba como felpudos, dejándolos ante la sociedad como eso que hoy ya no pueden borrar de sus figuras demacradas social y políticamente hablando.

El gobierno actual, deberá de una vez por todas desenmascarar a todos los que en este momento están llevando adelante medidas de fuerza sin siquiera participar de las lógicas reuniones que son casi obligatorias a la hora de buscar soluciones a los graves problemas que afectan a todo el país.

Para unos, es el propio gobierno quien se busca esta situación, pero la mayoría de los argentinos sabemos que detrás de todo este arsenal de piqueteros está la mano de la señora del Calafate, la misma que cuando perdió las elecciones se negó a entregar los atributos correspondientes a la investidura presidencial a su reemplazante democrático y constitucional porque no sabía que cara poner en la hora de la derrota ante los "cuarenta millones de argentinas y argentinos", sabiendo que muchos de los "todos y todas" se mudaron para otro barrio.

No hay peor veneno para los que hacen mal que ver reflejado en el espejo su rostro desencajado, toda vez que no se asumió en tiempo y forma un cambio que se hacía necesario en todos los órdenes.

Si como muchos dicen, Su Santidad el Papa Francisco es el líder del peronismo, convirtiendo a Santa Marta en Puerta de Hierro, vamos por mal camino ya que no corresponde a un representante de la iglesia mezclar política con religión, habida cuenta que en la iglesia vamos a encontrar peronistas, radicales o conservadores y a ninguno le hace gracia que el heredero de Pedro vuelque sus afectos hacia una ideología y sus seguidores.

Argentina está en terapia intensiva y solo resta esperar que se recupere con la ayuda de todos nosotros, haciendo cada uno lo que corresponde para reanimarla y fortalecer nuevamente sus cimientos. Una enorme cantidad de ciudadanos ha quedado excluida del sistema por los doce años en los que a nadie preocupó si los niños y jóvenes aprendían algo cuando asistían a la Escuela y solo se dedicaron a construir mas comedores escolares que aulas, olvidando que además de alimento para el cuerpo el ser humano debe consumir lectura, escritura, interpretación de lo que lee y valores que solo se aprenden cuando su cabeza se abre al mundo y no como ahora que la mayoría se encuentra encapsulada en la imagen que se enciende con los celulares, los mensajes, la música, diversión permanente y consumo de alcohol...mucho alcohol y otras hierbas.

Esto su Santidad lo conoce muy bien, deberá aceptar que con los curas villeros no alcanza para revertir esta cruel situación de la juventud argentina. Quizá con menos política logre unir mas a los ciudadanos, dejando a los militantes en sus unidades básicas e instándolos a salir de las calles que solo fomentan mas violencia.

Los doce años pasados han dividido a todos los partidos políticos y ya no quedan líderes para contener a los millones de hermanos a quienes han dejado abandonados con su desorientación a cuestas sin siquiera poder encontrar una pequeña luz al final del túnel.

Para quienes abrigan la ilusión de creer que Su Santidad Francisco cambiará las reglas de la iglesia Católica Apostólica Romana, bastará con retroceder en la historia y leer un poco la trayectoria de quienes quisieron hacer lo mismo. Juan Pablo 1º, Juan Pablo 2º, Benedicto XVI, sus antecesores no pudieron doblar el brazo a la iglesia tradicional. Mas de dos mil años de historia no se pueden cambiar en un día. La iglesia no es una agrupación política.

"La hipocresía es el lenguaje de los corruptos" (frase pronunciada por Su Santidad el Papa Francisco)

(*) Ricardo Bustos - Locutor Nacional - Comunicador / Capioví - Misiones

