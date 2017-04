De Aguiar a Wisky: los jubilados se curan con medicamentos, no con gacetillas de prensa

"Las estadísticas muestran que cuando el Diputado sale a timbrear, de 20 familias, 17 lo putean y las otras 3 le piden con respeto que se retire" señala ATE en un comunicado. "Sorprendió la bajeza con la que reaccionó el Diputado del PRO Sergio Wisky luego que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) hiciera públicas las gravísimas consecuencias generadas por el nuevo recorte de medicamentos del PAMI". (foto de archivo)

"Durante la jornada del viernes, la entidad denunció una serie de perjuicios y padecimientos que sufren los 80.000 afiliados a la obra social PAMI a partir de la decisión del Gobierno Nacional.



Pues bien, en lugar de brindar respuestas o gestionar soluciones, el legislador nacional decidió atacar con descalificativos sin sentido a dirigentes del sindicato, pretendiendo personalizar un debate, que por su importancia debe conocer toda la comunidad.



"Parece mentira que este diputado sea médico. Hay que avisarle que los jubilados se curan con medicamentos y no con gacetillas de prensa. Que rápido se olvidan algunos políticos cómo llegaron a ocupar algunos lugares. Cuando fue candidato había dos opciones y salió segundo.

Después de eso, no se puede tener tanta soberbia", disparó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro y reclamó: "Los trabajadores queremos respuestas. Que se le asegure a los jubilados que van a tener sus medicamentos, que no van a ser excluidos del sistema y sus tratamientos interrumpidos, luego de haber aportado durante toda la vida a la obra social".



"Wisky no puede poner en tela de juicio alguna representatividad, si cuando sale a timbrear de 20 casas, en 17 lo putean y en las otras 3 le piden con respeto que se retire. Eso dicen las estadísticas", detalló Aguiar y completó: “Además, luego de la última foto que se sacó con Sartor, parece poco probable que Wisky pueda encarnar algún cambio en Río Negro. En vez de avanzar se está retrocediendo".



El sindicato demanda respuestas urgentes al Gobierno Nacional para los 80.000 jubilados rionegrinos afiliados al PAMI que se encuentran con las prestaciones totalmente reducidas, que deben pagar plus en todos los niveles de atención (médicos de cabecera, clínicas y sanatorios, laboratorios y alta complejidad) y para los más de 60.000 beneficiarios a los que se les quitó el beneficio de cobertura al 100% en medicamentos, por políticas de ajuste, eliminación del haber previsional patagónico o re-empadronamiento". (Prensa ATE)