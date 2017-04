Que nos está pasando a los argentinos...¿olvidamos que estamos en crisis?

Nota de opinión de Ricardo Bustos (*): Si algún colega lector se siente ofendido, lo lamentaré por mi, al preocuparme demasiado por mis conciudadanos cuando veo que se encuentran en situaciones de riesgo y siguen caminando por el precipicio con los ojos cerrados sin tener en cuenta a su propias vidas y a sus seres queridos.

Leyendo Infobae del día 9 de enero en una página de espectáculos , un artículo anticipaba lo que pudimos ver ayer sábado desde Olavarría. "Hay una gran expectativa por la próxima presentación del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. El recital se llevará a cabo el sábado 11 de marzo a las 21:30, en el predio rural La Colmena, en Olavarría, provincia de Buenos Aires.

A partir de este lunes, arrancó la venta exclusiva de los tickets para el concierto desde el sitio ".....com". El precio general y único es de 800 pesos. Se puede comprar un máximo de seis entradas con tarjeta de crédito o débito. No se cobra adicionales ni extras. A partir del próximo 13 de febrero, comenzará la venta en efectivo y el canje de los tickets comprados a través de internet. Es importante tener en cuenta que no se aceptarán cambios ni devoluciones"

Hasta aquí la noticia que no tiene absolutamente nada de extraño, claro está, si viviéramos en un país que está tirando manteca al techo con una educación del primer mundo y los niños en las aulas, sin 13 millones de pobres y varios millones en la indigencia. 350 mil ciudadanos jóvenes y cincuentones entre quienes, seguramente habrá muchos de los 13 millones de la tenebrosa estadística que nos brindó la UCA el día jueves, le regalaron al músico $ 280 millones por un recital que, lejos de estar organizado con todas las normas de seguridad, salud, transporte, traslado y logística, ha dejado hasta hoy por obra y gracia de algún milagro menos desgracia que lo que podía haber ocurrido. Una sola víctima fatal es lamentable porque se trata de eso, de una vida que lejos estaba de pensar en un final tan trágico un día de esparcimiento.

Desde diferentes puntos del país llegaron hacia el centro de la provincia de Buenos Aires en ómnibus, combis, automóviles, camiones y motos transitando por rutas que no soportan ni la mitad de la enorme cantidad de vehículos que se movilizaron. La mayoría de esos caminos no son autovías, es decir que si bien están en buenas condiciones, solamente tienen una mano para ir y otra de regreso con el consiguiente peligro y las demoras que ello produce cuando excede la cantidad de viajeros.

Llamaba mucho la atención los comentarios de los fanáticos en las redes sociales en la previa al show de Patricio Rey. Elegimos solamente tres sin nombre o identificación para tratar de comprender que sucede con nuestras emociones.

1) "arriba gente yo la pago con gusto..! es el indio y no son baratos esos tratamientos"

2) "¿Como puedo conseguir 2 entradas?" y

3) Aguante el Indio...me importa un pomo la entrada, el viaje y el morfi, ¿yo voy y vos?.

A todo esto, hoy día Domingo a las 17 horas, los medios nacionales muestran el caos que se está produciendo con los miles de muchachos (y no tanto) que al salir del predio no encontraron los ómnibus en los que habían viajado y permanecían dando vueltas en la zona de la terminal de Olavarría exigiendo a las autoridades que arbitren las medidas para solucionarles un problema que ellos mismos han ocasionado y a ello, se deben sumar rutas colapsadas hacia los cuatro puntos cardinales porque desde lugares tan distantes como Jujuy o Santa Cruz viajaron los adherentes de la conocida "misa ricotera".

Sin la menor intención de juzgar a quienes por fanatismo o admiración, participan de este tipo de eventos, me pregunto ¿en que lugar de sus vidas han guardado por un fin de semana las preocupaciones por la crisis económica que nos golpea, las quejas por el precio de la leche, la luz, el gas o los útiles de la Escuela?.

Seguramente muchos de los viajeros están desocupados o si tienen algún trabajo fijo o temporario, han tenido que pedir permiso (o no) para viajar este fin de semana pero ello no importará a la hora de contar en reunión de amigos, la aventura vivida en tierras que jamás hubieran pensado conocerían alguna vez.

El indio Solari nos está diciendo la verdad...aunque nos duela, pero muchas veces nos gusta que nos hagan sentir lo que somos ..."Gracias por la compañía y el apoyo de siempre. Sé lo que representa guardarse una platita y dejar de comprar algo o dejar de viajar a algún lugar para venir a verme. Lo valoro, muchas gracias...".

El músico olvidó mencionar que los hospitales de la ciudad (4) en caso de haber sucedido algo peor por la enorme cantidad de gente que se dió cita en el predio, no hubieran podido atender ni al 10 por ciento de los presentes y ni hablar de la falta de sanitarios, seguridad para el desalojo inmediato del lugar y por sobre todas las cosas la ausencia de control por la venta de alcohol de manera indiscriminada con puestos instalados afuera del recinto.

Obviamente el show continuará y será otro lugar de nuestra amada Argentina quien abra las puertas al peligro una vez que el músico deje pasar un tiempo, creando falsas expectativas sobre si este es o será el último recital de su vida. mientras tanto, entre el artista y la productora, recaudaron muchos millones de pesos en una noche que podría haber terminado en catástrofe y gracias a Dios no ocurrió. El resto, en una semana mas solo será una anécdota en el recuerdo de quienes fueron a Olavarría.

Deberíamos aplicar la "lógica", (método o razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellas.)

(*) Ricardo Bustos - Locutor Nacional - Comunicador / Capioví - Misiones

-----