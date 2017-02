Solá: “El Presidente pretende que seamos ingenuos”

El diputado nacional del Frente Renovador se refirió a las explicaciones que dio Mauricio Macri, tras la conferencia de prensa que el Presidente diera luego del escándalo por el acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado Nacional.

El Diputado Nacional Felipe Solá expresó en Radio Belgrano que “El Presidente pretende que seamos ingenuos”, en respuesta a las explicaciones que brindó Mauricio Macri sobre el acuerdo entre el Estado y el Correo Nacional.

En el mismo sentido el ex gobernador manifestó: “Macri cree que tiene un especie de permiso firmado para decir volvamos todo para atrás, sin darse cuenta que debía de tener un cuidado especial con el tema”.

Continuando con su reclamó Solá enumeró una serie de situaciones a las que Macri no refirió, entre ellas:

- No darse cuenta que era una empresa de su familia, que dejo de pagar los cánones y el Estado se la quitó, y que el actual presidente era el Director en ese momento.

- Que cuando se le quitó la concesión, la empresa se presentó en concurso de acreedores y siendo el Estado el acreedor principal con un 38%.

- Que le inició juicios por daños y perjuicios al Estado por miles de millones.

- Que era fundamental arreglar el concurso y evitar la quiebra, ya que con la quiebra los Directores de todas las Empresas asociadas del Grupo Macri debían responder con su patrimonio.

- Que no citaron a la Fiscal General y que la empresa oculto activos actuando de mala fe.

- Que no se podía dejar una negociación así en manos de un subordinado.

“Son demasiadas cuestiones delicadas como para que nos diga que no ha pasado nada y que todo se vuelve para atrás sin otro comentario. El presidente alega permanentemente su propia torpeza o la de sus ministros. Eso sí, de su torpeza económica nunca habla”, finalizó Solá