En horas de la tarde volvimos al sector de la Hamburguesería Internacional donde denunciamos las manchas de aceite sobre as baldosas de la Mitre, para encontrarnos de maneras sorpresiva pero halagadora, con que éstas se habían limpiado con detergente y escobillones y no quedaba el menor registro del derrame del día anterior. La idea es que no suceda por lo que nos alegramos del hecho y bregamos que no vuelva a ocurrir.-