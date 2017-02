UN ESTADO AUSENTE de los "Gastos Administrativos"... que pagamos y se suman a los aumentos.

Cada vez son más las quejas que refleja nuestro contestador, de quienes está hartos de la desprotección que sufren ante las tarjetas de crédito y los bancos, fundamentalmente, por el no envío de los resúmenes y las consabidas mentiras ad-hoc que pretenden justificar un ahorro cierto de esas instituciónes y la abierta intencionalidad de que todos trabajemos gratis para ellos.-

Nadie controla que se envíen los resúmenes de cuenta o gastos de tarjeta. Nadie cuida que las entidades no se propasen con sus clientes. Todos de una u otra manera refieren que ante la queja, porque generalmente se abona tarde y con recargo el monto que reclaman, escuchan la mentira de "Fulana -encargada de la entrega supuesta de los resúmenes- no los entrega, no hay caso".... echándole la culpa a la empresa distribuidora del correo. Sin embargo no rompen el contrato del banco con la misma por ejemplo.-

"Ya dejé asentado su reclamo, esperemos que el mes que viene se solucione..." y Ud. paga, para notar con asombro que una parte de lo pagado se destina a "gastos administrativos" del resumen que no recibe.-

O le dicen.. "Mire, lo mejor es que Ud. entre en www..... vea e imprima su resumen los días tanto... "para transformarse en un colaborador gratis del banco (que a Ud le pega con un caño por cada día de atraso) en un vencimiento que tienen la obligación de recordarle e informar cuánto debe abonar. Ud pierde tiempo y dinero utilizando su impresora o papel (si los tiene) o buscando quién se lo pueda hacer si no es así.-

Ni hablar si de ello depende por ejemplo un pago automático, que incluso pueden no hacerlo en su nombre, porque Ud. no abonó y esta de vacaciónes por ejemplo y se entera a su regreso Allí de nada vale que sea pagador... el problema con el servicio que debería cobrar ya se lo hicieron, ya lo tiene.-

Encima, alegremente ahora todos los estamentos estatales aumentan sus tasas, impuestos y contribuciónes como si todos nosotros hubiéramos estado ocultando dinero todos estos años y los pudiéramos pagar sin ningún inconveniente (¿?)

Y A TODO ESTO EL ESTADO, CON LA INFINIDAD DE ORGANISMOS QUE POSEE EN DEFENSA SUYA, QUE AUTORIZÓ A TANTAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIÓNES CIVILES A QUE SE OCUPEN DE ESTOS PROBLEMAS QUE LO AFECTAN.... NO HACE NADA, NO HA HECHO NADA Y LAMENTABLEMENTE ES DEMASIADO PROBABLE QUE NO HAGA NADA.-

MORALEJA: O se trasforma en un empleado idiota de la Institución que sea y soporta más maltrato aún del que le dan... o comienza a quejarse y abandonarlas hasta que no cambien y comiencen a pensar que EL CLIENTE ES LO MAS IMPORTANTE Y SE LOS DEBE SERVIR... PORQUE DAN UN SERVICIO ¿no? (ROSL - 16-02-2017 - 12hs)