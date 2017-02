Unánime repudio “El Decreto que reduce el aumento de las jubilaciones y asignaciones atenta contra millones de argentinos”

Mientras extraen sistemáticamente fondos de ANSES y se endeuda internacionalmente al país, se siguen tomando medidas que perjudican al argentino medio y al más necesitado. En otro ensayo a ver si pasa.. pasa.. Ahora les llegó el turno a los jubilados de manera no casual. Juan Carlos Juarez (GEN) Jorge Ocampos (CC-ARI) o Alejandro Grandinetti de UNA son sólo algunos ejemplos del repudio de aliados al PRO.-

Juan Carlos Juárez, referente del GEN, en relación al decreto por el cual el Gobierno Nacional decidió modificar el modo con el que se calcula la Ley de Movilidad de Jubilaciones, Pensiones y las Asignaciones Universales. Además, consideró que la utilización recurrente de los DNU acerca al Macrismo a las prácticas ejercidas durante el gobierno menemista.



El ex Diputado bonaerense explicó que “se trata de una decisión que traerá aparejados serios inconvenientes” porque dijo que “según datos oficiales, ya hoy los jubilados en Argentina no cobran ni la mitad de lo que se necesita para cubrir la canasta básica mensual, con lo cual, si a eso se le agrega esta reducción, la situación será mucho peor aún”.



Además, señaló que “sumado a todo esto, se esta viendo que el Gobierno empezó a utilizar el dinero del blanqueo para tapar el déficit fiscal y no para pagar las sentencias a cientos de miles de jubilados que tienen sus haberes desactualizados”.



Por otra parte, el referente en materia de seguridad social del espacio que lidera Margarita Stolbizer señaló que “la utilización del decreto de necesidad y urgencia esta muy lejos de la república que pregonaba Cambiemos durante su campaña electoral” y consideró que “está mucho más cerca de las prácticas que utilizó Carlos Menem en la década del 90”.



Finalmente, Juan Carlos Juárez afirmó que “el cambio anunciado por el Macrismo es una medida más en contra de los sectores mas débiles, que vuelve a demostrar cuál es el perfil de gestión del Gobierno encabezado por Mauricio Macri”.



Ocampos: "Con los jubilados no se juega"

El Presidente de la bancada Progresista, Jorge Ocampos, objetó los posibles cambios que habría dispuesto la ANSES en la fórmula para calcular los aumentos de las jubilaciones, pensiones y AUH.

"Con los jubilados y su poder de compra, que ya es bajo, no se juega", dijo el legislador, a tono con la diputada Nacional Elisa Carrio (CC-ARI).

Consideró que "el ajuste no se debe realizar por el lado de los que menos tienen, es inaceptable y nos oponemos firmemente" sostuvo Ocampos.

Para finalizar el legislador expresó que "con meras explicaciones técnicas que supuestamente buscan mejorar los fondos de la ANSES, se estaría generando un perjuicio a nuestros jubilados y pensionados que, en última instancia, deben ser los más beneficiados de un sistema económico que hoy a todas luces dista de ser el más justo con los más vulnerables".



“Exigimos que se derogue inmediatamente el decreto que rebaja las jubilaciones”

Lo afirmó el Diputado Nacional Alejandro Grandinetti, del Frente Renovador UNA, en referencia al DNU a través del cual el Gobierno decidió modificar las normativas reglamentarias con las que se calculaba la aplicación de la Ley de Movilidad de Jubilaciones, Pensiones y las Asignaciones Universales. Además, consideró inadmisible que esto ocurra “mientras el Gobierno no puede explicar el escandaloso acuerdo con el Grupo Macri por el Correo Argentino”.



Ayer, el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, anunció un aumento de los haberes a partir de marzo, y sostuvo que el decreto apunta a modificar una "pequeña sobrestimación" de los porcentajes. Ese cambio da un resultado a la baja en el aumento de las prestaciones.



Al respecto, el referente del massismo señaló que “es insensato que el Ejecutivo Nacional opte nuevamente por aplicar el ajuste fiscal sobre los sectores más vulnerables” y agregó que “con esta decisión se esta avasallando una ley del Congreso de la Nación que costó mucho trabajo y que tuvo un enorme consenso entre todos los sectores políticos”



En ese sentido, el Vicepresidente del bloque Massista en la Cámara baja afirmó que “luego de un año en el que las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones universales por hijo perdieron alrededor de un 7 % frente a la inflación, el Gobierno busca encima acotar la suba que percibirán en marzo”. De ese modo, señaló que “el Macrismo proyecta ahorrar unos $ 830 millones por mes y alrededor de $ 10700 en el año, a costa de los que menos tienen, en vez de cobrarle la deuda por el Correo Argentino a la familia del Presidente”.



Por su parte, el Diputado por la Provincia de Santa Fe manifestó que “si se tiene en cuenta que el IPC Congreso acumula un 8,2% desde la última suba de haberes, en septiembre pasado, y si se estima que la inflación promediará un 2% en febrero y marzo, la suba de precios acumulada igualaría la movilidad (12,6%), con lo cual los jubilados perderán poder adquisitivo entre abril y septiembre”.



Finalmente, el Diputado Alejandro Grandinetti aseguró que “este recorte constituye una verdadera estafa contra los más necesitados” y agregó que “el Gobierno debe dar marcha atrás inmediatamente con esta decisión injusta e ilegal”, porque, de lo contrario, confirmó que su espacio “acudirá a la justicia”.