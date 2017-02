Polémica por el reintegro de los depósitos de transportes 3 de Mayo

Gabriel Viola, se presentó como apoderado de quienes afirman ser los propietarios del lote donde funcionaba el depósito de Tres de Mayo primero y Autobuses Bariloche después, para reclamar la devolución del predio. "Tres de Mayo no es titular, no tiene nada, ni un solo papel", expresó.-

Como es público, los directivos de 3 de Mayo estaban aguardando el reintegro de sus instalaciónes e incluso habían señalado la posibilidad que quienes lo abandonaban se estuvieran llevando parte de los materiales y bienes que les habían sido confiscados por el municipio.-

La situación se vlvió insólita ya que la mayoría desconocíamos esta situación, en la suposición que los transportistas eran los dueños también del predio y no sólo de los gapones. En diálogo con los medios Viola manifestó ser el apoderado de las familias Goye, Bock y Galván, que sostuvo son los verdaderos y legales propietarios del predio.

Señaló que hace años están en litigio con la empresa Tres de Mayo. La acusó de "ocupar de manera irregular y utilizar el predio muchos añosa través de algunas autorizaciónes para la explotación del predio con rpomesas falsas que nunca cumplieron".

Buscan hacer posesión efectiva del predio, "con los títulos de propiedad y documentación de los terrenos" y concluyó que "Tres de Mayo no tiene nada, no es titular, no tiene ni un solo papel".-