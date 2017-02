Trump ordenó que le atiendan de una vez el telefono a Macri

Luego de semanas de intentos diplomáticos y gestiones de amigos en común, el desesperado Presidente Macri que necesita validar sus denunciados contactos con inversores del país del norte, finalmente hablará POR TELEFONO con Donald Trump.(foto Minuto-Uno)

Sabido es que éste no tiene medias tintas. Con los países amigos se reúne con sus primeros mandatarios, con los no tanto dialoga telefónicamente de manera asidua; con los poco amigos o no útiles a sus evaluaciónes o negocios los atiende por teléfono una vez al año y con los que no le sirven o desprecia, ni telefono, ni watsapp, ni mensajito de texto.-

El presidente Mauricio Macri mantendrá este miércoles a la tarde una conversación telefónica con su par de Estados Unidos. Es la segunda comunicación desde que Trump asumió. La primera fue 14 días después del triunfo del norteamericano y duró poco más de un par de minutos, traductores mediante, donde le aceptó las felicitaciónes por su triunfo.-

La conversación se concretará alrededor de las 18.15 hora argentina (16.15 horas en Washington) y prometieron que se extenderá por unos 15 minutos, traductores mediante, de acuerdo con las previsiones iniciales según indicaron fuentes oficiales de la Casa Rosada.

Fuentes de Casa Rosada insisten en salvar las apariencias señalando que "hablaron un buen rato". Y ampliaron: "Macri estaba conforme con la charla. No se olviden de que son viejos conocidos".

El contacto telefónico se había convertido en un tema central para el propio Macri y para ello había encomendado expresamente a la canciller Susana Malcorra que lo gestionara. Es que para el gobierno argentino era importante acercar posiciones en especial después de las reiteradas muestras de predilección por la candidatura de la demócrata Hillary Clinton.

Incluso la encargada de la diplomacia argentina había cometido una incomprensible gaffe al advertir apenas unas horas antes de las presidenciales estadounidenses que si ganaba Trump habría que "adecuarse" al tiempo que asumió que el vínculo bilateral podría entrar en "un parate".