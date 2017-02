Israelíes expulsados de Torres del Paine: "Tienen la cultura de no obedecer nadie que no sea israeli y de agredir"

"He estado revisando las estadísticas y desde el 2012 hemos tenido 36 expulsiones, de las cuales 23 correspondían a israelitas y estos tres también son israelitas. Pensábamos que eran chicos de 18 y 20 años que se decían que venían terminando del servicio militar. (foto del enome incendio causado años atrás por turistas de ese país)

Los de ahora son mayores de 27 años con profesiones, pero parece que tienen la cultura de no obedecer y de agredir e ir contras las normas" La directora del organismo chileno en Magallanes, Elizabeth Muñoz, se refirió a los tres turistas que fueron sorprendidos usando una cocinilla en un sector no autorizado, quienes deberán pagar una multa de $ 600 mil. Recordamos que los autores del enorme incendio ocurrido años atrás en el lugar también fueron israelíes.-

Los turistas israelíes el viernes fueron sorprendidos usando una cocinilla en un sector no autorizado en las Torres del Paine. Tras ser formalizados, los extranjeros deberán pagar $ 600 mil, dinero que irá a los damnificados por los incendios en el Biobío y Maule, pero que en ningún caso les significará un sacrificio ni nada por el estilo.-

"He estado revisando las estadísticas y desde el 2012 hemos tenido 36 expulsiones, de las cuales 23 correspondían a israelitas y estos tres también son israelitas. Pensábamos que eran chicos de 18 y 20 años que se decían que venían terminando del servicio militar. Los de ahora son mayores de 27 años con profesiones, pero parece que tienen la cultura de no obedecer y de agredir e ir contras las normas", dijo a Tele13 Radio.

Muñoz sostuvo que "estamos preparados para lo que nos manda la ley que es la conversación, sin embargo, la irrupción tan agresiva, de un turismo con intereses especiales, no cualquiera debiera ir a la naturaleza si no tiene respeto ni conciencia por la naturaleza. Hay que compatibilizar el rubro turístico con la conservación. Tenemos que tener una mirada de ser organismos más cohesionadas en este tiempo que somos invadidos por turistas y que no tienen intereses especiales".

La directora regional de la Conaf comentó que "en los hostales se han unido y no se recibe a estas personas por la nacionalidad. Sin embargo, nosotros no podemos prohibir el ingreso, pero si presentan una actitud agresiva podemos sacarlos". (diario Austral)