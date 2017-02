IPROSS: La CTA exige la inmediata regularización de las prestaciones en toda la provincia

Desde hace varios días los estatales vienen sufriendo recurrentes cortes de servicios médicos en distintas ciudades de la provincia, encontrándose en algunas regiones, como en el Alto Valle en este momento, sin ningún tipo de cobertura.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma exige al Gobierno la inmediata regularización de todas las prestaciones del IProSS. La central sindical considera que los afiliados al Instituto Provincial del Seguro de Salud son rehenes de una mala gestión y de los voraces intereses económicos de las corporaciones médicas de Río Negro.



"Los trabajadores somos víctimas casi permanentes de los desmanejos en la obra social y de los voraces intereses económicos de las corporaciones médicas en la provincia. Di Tella no puede pensar que los afiliados a la obra social pueden pagar las prestaciones médicas que por ley él debe garantizar. Se nota que no conoce el perfil de los afiliados al Instituto, ya que con sus ingresos nadie podría a esta altura pagar ni siquiera una consulta con un especialista", aseguró Rodolfo Aguiar, Secretario General de CTA y ATE Río Negro.

"El Gobierno nos subestima a todos. Quien puede creer que el sistema público está en condiciones de hacer frente a la demanda que se genera cuando la falta de cobertura es total. Hay situaciones que se están tornando críticas y no pueden esperar. El IProSS debe regularizar su funcionamiento de manera inmediata", exigió el dirigente estatal rionegrino.



La central obrera rechaza por resultar inviable la solución que se aporta desde la conducción encabezada por el Presidente Claudio Di Tella, en tanto los trabajadores no se encuentran en condiciones de poder costear con su bolsillo las prestaciones para luego esperar un reintegro que tardará meses, se gestionará a través de un sistema burocrático y engorroso y no será por el monto total abonado.



La CTA también advierte desidia y desinterés frente a la crítica situación que atraviesan los beneficiarios en este momento, resultando afectados más de 80.000 de ellos, si se suma el corte de servicios de la Federación de Clínicas (Feclir) en el Alto Valle y el de los cirujanos en San Carlos de Bariloche, ya que la alternativa del sistema sanitario público no sirve por encontrarse completamente colapsado en este momento.



La entidad señaló que se han comenzado a recibir en los gremios de base cientos de denuncias en las últimas horas, como la suspension de cirugías programadas, pacientes postrados que necesitan ser atendidos con urgencia e intervenciones de distinto tipo que esperan desde hace tiempo, ahora sin fecha cierta de realización.