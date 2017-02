Bachelet, detrás del fuego.

Nota de opinión de María Celsa Rodríguez (*): Chile renace desde las cenizas. Las labores de reconstrucción ya comenzaron mientras aun permanecen activos 65 focos aproximadamente y la ayuda internacional y de los organismos e instituciones chilenas no cesan en su lucha contra el fuego y contra la burocracia.

Sin embargo oficialmente no se ha reconocido que esto fue un atentado terrorista, las pruebas que he visto, recolectadas y filmadas por cierto sector de los militares, y los testimonios de muchas de las victimas, hablan de gente encapuchadas prendiendo fuego, de material combustible y acelerantes dejados entre los arboles, que son claras evidencias de que no podemos calificar los hechos como consecuencia de la época estival o el calentamineto global, argumentos diseñados por la prensa y absorbido por la voz oficial que califica de "conflicto rural", como lo ha dicho la misma Michelle Bachelet quien hace años fue advertida de la conexión del Partido Comunista Chileno, los mapuches radicales y las Farc de Colombia, en un puente de entrenamiento y financiación internacional para atacar Chile.

Los mas de 40 detenidos dicen que son personas con problemas mentales y linyeras, sin embargo se sabe que hay extranjeros y mapuches radicales, que andaban a caballos y en autos atacando a los cuarteles de bomberos y muchos de ellos, portando armas de fuego y elementos de combustión.

El modus operandi se ha repetido tanto en Argentina como en Chile: incendios, animales muertos, quema de propiedades, de camiones, de vehículos y emboscadas.

El terrorismo internacional fortalecido por la izquierda chilena esta usando el brazo radical mapuche para atacar. Los intereses políticos de Bachelet le impide reconocer que esto es un atentado y maquilla la realidad con otros términos.

Seguramente, la impunidad ganará terreno mientras la mirada se focaliza en el trabajo humanitario y de salvataje de los que están poniendo todo por apagar el fuego.

Ojala el humo no les ciegue la vista a los chilenos y se den cuenta que el gobierno ha sido cómplice en estos atentados, y utiliza la misma burocracia a favor de los objetivos terroristas.

(*) COLUMNISTA EN HORA DE OPINION (La Pampa). COLUMNISTA EN SIN RESERVAS (Santo Domingo-Rep.Dominicana). COLUMNISTA en HACER (www.HACER.org)