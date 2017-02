Y ahora...¿que hacemos con este ejemplo?

Nota de opinión de Ricardo Bustos (*): Cuando leí la noticia en los medios, volví a repasar el título creyendo que se habían equivocado o era una broma para confundir a los lectores, pero resultó ser cierta.



Al momento de despedir los restos de su hermano Fidel, el Jefe del gobierno de Cuba Raúl Castro, como era de esperar, juró ante decenas de miles de personas que rindieron homenaje antes de que las cenizas del líder sean depositadas que defenderá la revolución socialista en Cuba y anticipó que prohibirá monumentos del líder.

Quizá suene como algo irónico, pero en este contexto político argentino, donde un sector de la ciudadanía intenta posicionar la idea de que "todo lo que hicieron fué mejor", debería nuestra "ex casi reina" plantearse una revisión de los actos demagógicos e hipócritas que llevó adelante durante su gestión al permitir que tantos sitios públicos a lo largo y ancho del país sean "bautizados" con el nombre de su extinto esposo y algo mas grave aún, es haber impuesto esos cambios sin ningún tipo de debates, quitando las placas ya existentes con nombres que son parte de la historia argentina.

Ahora no se de que se va a disfrazar el Kirchnerismo al enterarse que su socio ideológico mas importante ha decidido que "el nombre y la figura de Fidel Castro no serán utilizados para denominar lugares públicos, calles o plazas ni se erigirán en su memoria monumentos, bustos o estatuas, por expreso deseo del fallecido líder revolucionario".

Con ciudadanos que apoyaron y continúan en el mismo camino convencidos de las bondades de la revolución cubana y otros detractores en la otra vereda que también hacen lo suyo, a nadie escapa que llegó Fidel Castro a sus 90 años y nadie, jamás, pudo doblegarlo en sus 50 años de gobierno en la isla.

Los aprendices de revolucionarios, idealistas millonarios que bajo el paraguas de las enseñanzas castristas, llevaron adelante sus propios proyectos, fracasaron estrepitosamente o van camino de hacerlo. La gran mayoría de los que han ocupado lugares importantes en los países latinoamericanos en la última década, viajaron mas veces a Cuba que al interior de sus respectivas naciones y como caso vale mencionar a Hugo Chavez y Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Lula y Dilma en Brasil, Correa en Ecuador y por supuesto el matrimonio que supo defender las bondades de Fidel en nuestro país.

La corrupción generalizada en la política impregnada de ideología, ha llegado a destruir naciones enteras en menos tiempo de lo imaginable. En Argentina, como si fueran volcanes dormidos que despiertan luego de un terremoto, ya resulta complicado saber la cantidad de casos que se están ventilando.

Venezuela es otro claro ejemplo de hasta donde puede penetrar la corrupción en el poder. El Parlamento venezolano (opositor a Maduro) investiga 89 presuntos casos de corrupción por USD 69.000 millones que involucran a funcionarios y ex miembros del actual gobierno. "Con ese dinero se pudieron haber construido 6.000 hospitales y pagar 22 millones de tratamientos oncológicos. Se puede financiar la canasta básica para 900 millones de personas.Se puede alimentar a todo el país por 30 años", según un informe de la Comisión de Contraloría Legislativa. A eso debemos sumar la cantidad de opositores que, por pensar distinto, han sido encarcelados y permanecen sin sentencia, recluidos en cárceles del país y lo propio ocurre con Ecuador. Ya en mayo de 2016, el Diario El País con la pluma de Ezequiel Vazquez-Ger, publicaba "Cuando dentro y fuera de Ecuador se defiende la libertad de expresión, cuando la prensa denuncia casos de corrupción, y los expertos critican el camino en el que se está dirigiendo la economía, no es por un simple capricho con un presidente que puede o no gustar, es por que la falta de libertad de expresión, los altísimos niveles de corrupción y el irresponsable manejo económico, en circunstancias como estas pueden costar la vida de miles de personas como ocurrió con el terremoto y su falta de previsión a la hora de socorrer a las víctimas.

De Brasil ya sabemos casi todo por los medios de difusión, con la diferencia que a pesar de sus problemas, el pueblo sigue trabajando porque por sobre todo se encuentra su bandera y la frase impresa en ella que destaca el "orden y progreso" y Bolivia tiene a un Evo Morales perdiendo fuerza política dentro de su propia comunidad aborigen, los mismos que lo llevaron al poder.

No resulta muy complicado comprobar con nuestros propios ojos la enorme cantidad de calles, avenidas, hospitales,salas de primeros auxilios, centros culturales, escuelas, jardines de infantes, torneos de fútbol o monumentos, que llevan el nombre de Nestor Kirchner desde el mismo día que falleció, aún sabiendo que la Ley no habilita a realizar este tipo de homenajes hasta después de 10 años de la desaparición de la persona.

En junio del año 2013, surgió una idea absurda fomentada por dirigentes políticos que pretendían en el paraje Santa Inés de Garupá, cercano a la capital de la Provincia de Misiones, cambiar el nombre del Estadio de fútbol donde juega el equipo Crucero del Norte construido en el año 2003 , bautizado entonces como "Comandante Andrés Guacurarí" Militar y Caudillo Argentino, a quien los Misioneros guardan respeto y admiración y es algo que está mas allá del pensamiento político de un dirigente, por el de Cristina Kirchner.

Fué tan grande el escándalo social y político que produjo esta iniciativa, que la propia "abogada exitosa" tuvo que pedirle al presidente del club que no cambie el nombre del Estadio porque las redes sociales habían estallado ante la iniciativa.

Lamentablemente, este tema de imponer a la fuerza por la mayoría política que se tiene en las Legislaturas, deja al descubierto que muchas son las decisiones tomadas sin tener en cuenta los sentimientos, pertenencias, o simplemente respeto hacia el terruño por parte de los ciudadanos y de esta manera se agrandan las grietas a lo largo y ancho del país. Prueba evidente son los cambios que llevó adelante el gobierno de los Kirchner, imponiendo a los argentinos las figuras de Simón Bolivar, cuando sabían que para los argentinos el padre de la patria fué y será el General Don José de San Martín o Juana Azurduy a quien la mayoría de los argentinos conoce por la canción que hizo popular Mercedes Sosa y habla bien claro de su actividad "allá en el alto Perú" pero no mucho mas para el común de la gente.

Debemos aceptar que para los bolivianos, peruanos , venezolanos, colombianos, nicaraguenses, ecuatorianos, todos países que forman una misma "nación ideológica", no significan mucho Belgrano, Sarmiento, Rosas, Urquiza, Brown, Moreno, Guemes o tantos Caudillos argentinos que dieron sus vidas por la libertad de una nación, pero si aquellos que están impregnados de ideologías foráneas importadas de una Unión Soviética ya desaparecida que dejó a los mismos países miembros, destruidos social y económicamente sin posibilidades de reconstruir el tejido político para llevar adelante sus proyectos como naciones independientes.

"El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica". (Mariano Grondona)

(*) Ricardo Bustos - Locutor Nacional - Comunicador / Capioví - Misiones