Rechazan dichos de Chamatropulos

El MPDH pide Transporte Público pensado para solucionar problemas, no para generarlos. Desde el MPDH rechazamos las expresiones del Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Bariloche Pablo Chamatropulos de NO ingreso de la línea 33 a Bariloche.-

Creemos que este funcionario actúa defendiendo los intereses de las empresas de transporte y no los de una comunidad. Es probable que su escaso conocimiento de la historia de ambos pueblos – Bariloche y Dina Huapi – lo lleven a tomar este tipo de decisiones, entremezclado con ausencia total del concepto de “comunidad”, ignorando que no solo perjudica a los vecinos de Dina Huapi, sino también a la gran cantidad de trabajadores, estudiantes, deportistas, etc. barilochenses que vienen a nuestro pueblo a desarrollar actividades.

Un tema jurisdiccional no puede separar una comunidad, usted parece no saber que Bariloche y Dina Huapi es UNA sola comunidad. Instamos, solicitamos, que reemplace los intereses mezquinos (y los deje) de lado por un pensamiento más amplio y pensando en nuestros vecinos, trate de implementar soluciones y no problemas.



Hogo Brockerhof - Presidente MPDH