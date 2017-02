A pesar de las presiones del gobierno, UnTER bloqueó la asamblea en Bche

Por quinto día consecutivo UnTER bloqueó las asambleas de concentración de la ESRN, esta vez en nuestra ciudad. La conducción local del gremio no acordó con la medida y permitió la toma de cargos, desnudando las diferencias existentes con las decisiónes de la conducción provincial.-

Todo ello. luego de una jornada en la que se debatió con el conjunto de docentes sobre los verdaderos alcances de esta reforma, que involucra la pérdida de puestos laborales, de contenidos pedagógicos y la falta de garantías institucionales si se implementa de manera compulsiva.



A partir del mediodía, las y los docentes pararon la sexta asamblea, prevista para comenzar a las 14 hs, en el CET 22. De nada le sirvieron a la Directora de Nivel Medio, Gabriela Lerzo, sus provocaciones frente a las y los manifestante, ni las operaciones de desinformación que pretendió articular dentro de la multitudinaria reunión en la escuela. Tampoco el intento del gobierno de presionar a partir del temor a perder el puesto laboral, ni los intentos de fracturar al sindicato.



En el marco de la reunión, representantes sindicales en la Junta de Clasificación y en el Cuerpo Colegiado del CPE, dieron respuesta a las inquietudes que se expusieron a viva voz, se sumaron planteos de compañeros y compañeras docentes de Bariloche y se volvieron a explicar las resoluciones del ministerio, que contradicen en su contenido, los panfletos y declaraciones de los funcionarios.

Mientras se desarrollaba la reunión, en los alrededoresdel establecimiento permanecieron más de un centenar de docentes nucleados en UnTER, con el objetivo de dar cumplimiento al mandato del Congreso de Jacobacci, en el que se decidió llevar adelante todas las acciones políticas necesarias para la No implementación de la ESRN en el 2017, que incluía desde conseguir las declaraciones de los Concejos Deliberantes, presentaciones judiciales hasta impedir el desarrollo de las asambleas de concentración

No hay fisuras en las decisiones tomadas, pues fue unánime la decisión de no permitir el avance de la reforma que avasalla derechos laborales. Vale recordar que el congreso es el órgano máximo de definición de UnTER, y sus definiciones solo pueden ser modificadas por otro congreso. El último fue El 19 de diciembre donde se ratificaron mandatos de las asambleas locales, incluido la de Bariloche. Por ello, hasta tanto el gobierno no cambie su decisión de aplicar compulsivamente la ESRN, UnTER continuará bloqueando las asambleas. (Prensa Unter y propia)