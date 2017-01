Jamás hubo cuotas sin interés: “nada es gratis, y menos si viene de los bancos”

Lo afirmó Raúl Zylbersztein, Presidente de la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires (FECIBA), luego de un encuentro que mantuvo con el Subsecretario de Comercio Interior, Javier Tizado, a pocos días de la puesta en marcha del programa oficial de “Precios Transparentes”. Considera que la medida distinguirá claramente el valor verdadero de los productos del de las cargas financieras.



La iniciativa del Ejecutivo Nacional empezará a regir el 1 de febrero. A partir de ese día, los comercios de todo el país deberán mostrar el precio contado y el financiado de cada producto, y cuál es el costo financiero total que deberá pagar el comprador a la hora de elegir las cuotas, separando claramente el precio de los productos del costo de financiamiento.



Durante la reunión, el referente de las pequeñas y medianas empresas le manifestó al funcionario nacional su apoyo ante la medida porque aseguró que “lo importante es que la gente ahora va a saber qué es lo que paga, algo que hasta hoy no está para nada claro”.



En ese sentido, afirmó que “desde febrero la gente va a empezar a pagar por lo que consuma” y lo argumentó diciendo que “quienes consuman sólo el producto, pagarán sólo el valor real del mismo, y el costo financiero lo pagará quien utilice la financiación”. En ese marco, dijo que “nunca hay nada gratis, menos viniendo de los bancos, así que jamás existieron las cuotas sin interés” y agregó que “la diferencia es que ahora cada comprador pagará por lo que consuma”.



Al respecto Zylbersztein señaló que “hasta ahora, quienes compraban de contado subsidiaban a los que compraban en cuotas, alterando de esta manera los precios del bien. Los que tienen el cupo de tarjeta colmado, los que cobran en negro y los turistas pagaban hasta un 25% más para compensar las cuotas y promociones”.



Además dijo que “es importante saber cuánto valen las cosas, porque sino se tiene la ilusión de que los productos son caros, cuando, en realidad, lo caro es lo que cobra el sistema financiero, siendo la financiación al consumo solo una parte de este importante costo” y agregó que “ahora será el consumidor quien decida lo que compra y cuánto lo paga; así los comercios competirán con sus productos y precios, y los bancos con sus tasas, siendo eso muy sano”.



Con todo esto, el directivo consideró que “desde el mes próximo, las tarjetas y los bancos competirán dentro del comercio, el comerciante cobrará lo que le corresponde por su producto y el consumidor abonará lo que deba ser según la forma de pago que elija”.



En el mismo sentido, manifestó que las promociones de las tarjetas bancarias, con días específicos y demás inventos complejos que se promocionan, encarecen artificialmente los productos ya que el 100 % del mismo va al precio. “Esa es una actividad prohibida en los capitalismos sanos, porque consiste en la utilización de una posición dominante para meterse en el negocio del otro. El comerciante debe vender, desarrollando su política comercial para competir mejor, y los bancos deben financiar las actividades y los consumos”, sentenció.



Por otra parte, el titular de FECIBA, le planteó al Secretario de Comercio Interior otras cuestiones referidas al sector pyme, entre las cuales se destacan la quita de retenciones a cuenta de impuestos sobre las ventas con tarjeta de crédito, ya que consideró que “es contradictorio que, por un lado, se le otorgue a las pymes el pago a 90 días del IVA y, por el otro, se les retenga de la cobranza".

También propuso la implementación de un programa “Ahora Pyme”, en donde se aumenten las opciones de financiación en plazos más acotados y se establezca una tasa diferencial, pudiendo el consumidor elegir entre 3, 6 y 9 cuotas, evitando que todo se haga en 12 o 18, dado que señaló que “los pequeños comercios consideran que eso es válido para electrodomésticos pero no para productos de menor valor”.



El referente pyme también le planteó a Tizado la necesidad de no demorar más el proyecto de “Exporta Fácil”, para que las industrias locales puedan enviar sus productos al exterior bajo la misma modalidad con que se importa, en respuesta a la aprobación del Puerta a Puerta que permitió volver a traer productos extranjeros. Zylbersztein afirmó que “es inentendible que eso no este aún en funcionamiento, siendo que hasta existe un proyecto de Ley al respecto”.



Además, se trató el tema del impacto del crecimiento de las importaciones sobre la industria local, ante lo cual el referente pyme reclamó cambios en la administración del comercio exterior, dado que afirmó que “aún se están tomando los parámetros del 2015”. En ese punto, explicó que “hay algunos casos, como la industria del tejido y los plastificados que reciben un doble impacto negativo porque, por un lado, se les prohíbe la compra de materia prima extranjera (hilados y telas lobby de las industrias concentradas) pero, por el otro, se incrementó el ingreso de productos terminados que utilizan esos insumos, con lo cual, la pérdida de rentabilidad es total, dado que deben competir con la mercadería importada, pero utilizando materia prima local que cuesta tres veces más”. “Las pymes sabemos competir, pero las grandes industrias concentradas y monopólicas no”, subrayó.



Finalmente, Raúl Zylbersztein manifestó que “hay que destacar cuando una medida es satisfactoria”, y agregó que “es muy importante que Tizado haya recibido al sector y que se haya confeccionado una agenda de trabajo en conjunto"; porque concluyó en que “todavía queda una cargada agenda por resolver, dado que el impacto negativo sobre las PYMES en el año que pasó fue brutal”.