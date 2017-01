Fenómeno Trump. Weretilneck " si los gremios estatales no aceptan el incremento del 17%, el mismo se establecerá mediante decreto"

¿Para qué charlar o negociar? El Gobernador explicó que la propuesta salarial para los trabajadores estatales está referenciada con la inflación prevista para este año, estimada en un 17%. “Los recursos de la Provincia aumentan de acuerdo a la inflación, y no podemos gastar más de lo que ingresa”, dijo.



Al mejor estilo Donald Trump que comenzó a influenciar la dirigencia política de varios países del mundo, insistió en que “el porcentaje de aumento será ese. Si los gremios no se apuran a sentarse a dialogar, estableceremos mediante decreto el incremento y la forma en que se realizará”, punto y aparte.-

“Los gremios tienen las dos próximas semanas para intentar dialogar con el Gobierno sobre esta propuesta. Si no entienden la situación actual y rechazan de plano el aumento, será dictado mediante decreto y fijaremos su forma de pago a lo largo del año. Esperamos que tengan la voluntad de dialogar”, indicó.

En tal sentido, en diálogo con los medios de prensa ayer, Weretilneck aseguró que “estamos tratando de evitar una crisis que signifique seguir pagando salarios fuera de tiempo y el pago a los prestadores y proveedores. Creemos que bajo los parámetros que estamos planteando, podremos normalizar esa situación”.

El Mandatario Provincial recordó que en el 2016, la Provincia tuvo un déficit de más de $ 2.500.000.000. Si este año gastamos más de lo que ingresa, va a ser muy difícil seguir funcionando el 2018 y seguir garantizando la cobertura de los servicios a todos los rionegrinos”, explicó.

El Mandatario rionegrino remarcó que “lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay ninguna medida en contra de los trabajadores, sino que solamente estamos intentando mejorar el gasto salarial. En nuestra gestión llevamos los sueldos docentes a estar cuartos a nivel país; el de los policías al tercer lugar; el de los médicos entre los cinco primeros, pasamos 5.000 trabajadores a planta; concretamos las recategorizaciones; devolvimos la antigüedad y la Zona Desfavorable”.

“Hacer más eficiente el gasto salarial significa que no se hagan horas extras que no sean necesarias; no hacer guardias ni suplencias docentes que se puedan evitar; no incorporar más personal. Son medidas de ahorro, no de ajuste. Se tienen que quedar tranquilos los dirigentes gremiales, de que no habrá medidas de ajuste salarial”.

Aclaró que Nación no pidió ningún ajuste, sino que la decisión de reestructurar el presupuesto, bajar gastos, y el déficit es de la Provincia. Recordó que el año pasado la Provincia perdió en ingresos $ 1.500.000.000 de transferencia de origen nacional, lo que se suma al aumento de gastos a partir del aumento del dólar que afectó los precios de medicamentos e insumos de salud; el incremento del precio del 40% del combustible utilizado para patrulleros y ambulancias. “Los costos aumentaron en forma sistemática, y si tenemos en cuenta que los salarios provinciales crecieron entre un 33 y 35% el año pasado, ahí se explica el origen del déficit”.