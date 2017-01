Aguiar fue sobreseído

Una vez comunicada la resolución judicial mediante la cual se le puso fin al proceso penal y se declaró el sobreseimiento total y definitivo de Rodolfo Aguiar, Jorge Alarcón y Jorge Rivamar en la causa por la que habían sido detenidos justo hace un año, precisamente el 26 de enero pasado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) destaca y festeja ese fallo de la Justicia Ordinaria de Río Negro.

"No pueden ser delito las acciones en defensa de los derechos de los trabajadores. Estamos muy conformes con este fallo que echa por tierra aquella idea que somos violentos y que intentan instalar algunos funcionarios y unos pocos medios de comunicación. Violencia es la que nace de un Estado con políticos ricos y un pueblo pobre", expresó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro.



"Esta decisión de la justicia muestra una vez más que el Código Penal no fue creado para resolver los conflictos sociales. Los conflictos sociales los debe resolver el poder político. Los jueces y fiscales cobran muy buenos sueldos que pagamos todos y deben abocarse a perseguir a los verdaderos delincuentes, ya que la inseguridad no para de aumentar en la provincia", fustigó el dirigente rionegrino.



La referida causa tramitó bajo el expediente 2RO-14300-P2016 y se le imputaban a los gremialistas los delitos de daño y lesiones, solicitando el Agente Fiscal, luego de varias audiencias, la aplicación del principio de oportunidad previsto en el articulo 172, inciso 5 del código procesal penal y que sea declarada la extinción de la acción penal pública.



Finalmente fue el Juez Gustavo Omar Quelín quien resolvió sobreseer a todos los imputados y extinguir el proceso que involucraba a los mismos. Cabe recordar que los hechos sometidos a investigación se relacionan con la ocupación que la CTA Autónoma había decidido llevar adelante en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) en la ciudad de General Roca, para exigir la reincorporación de todas las trabajadoras de limpieza que habían sido despedidas por reclamar que les pagaran el aguinaldo.