La Senadora Magadalena Odarda apoyará gestiones de la CEB

La senadora Magdalena Odarda se reunió en la Cooperativa de Electricidad Bariloche Ltda con el objeto de interiorizarse de la petición de la distribuidora eléctrica de obtener similar trato al de las demás prestatarias del país. El presidente de la CEB Rodolfo Rodrigo y el secretario Luis Valderas recibieron a la Senadora Odarda conjuntamente con su equipo técnico, y se sumó la Concejal Cristina Painefil.



El encuentro se motivó en el reclamo que lleva adelante la CEB a partir de la sanción de la Ley Nacional de Presupuesto mediante la cual el Estado Nacional absorberá la deuda de las principales distribuidoras del país con el mercado eléctrico mayorista (CAMMESA) por un valor aproximado de diecinueve mil millones de Pesos.

La CEB, a diferencia de las empresas deudoras (95% del total de las prestadoras), hizo frente a todas sus obligaciones con CAMMESA, y por tal motivo no será beneficiaria de dicha absorción de deuda por parte del Estado.



Con preocupación Rodrigo explicó a la senadora Odarda que el dinero que se usó para priorizar el pago a CAMMESA no se utilizó para invertir en las redes eléctricas, en la compra de maquinarias y en la modernización de equipos. “Hoy nos encontramos con que era mejor no pagar y consideramos estas señales económicas de manera negativa, pero mucho peor es el atraso de inversiones que esto generó en nuestra infraestructura y que va en perjuicio de nuestros asociados”, dijo el presidente.



La Senadora Odarda en perfecto entendimiento de la situación se comprometió en abogar por una solución desde su espacio legislativo y a trasladar el reclamo al ministro de Energía y Minería de Nación Juan José Aranguren haciendo especial hincapié que la CEB es la única empresa radicada en la provincia de Río Negro perjudicada en el sentido indicado y consideró que esto es una “clara discriminación hacia la CEB”.



Las acciones llevadas adelante por la CEB registran similares reclamos a los demás legisladores nacionales, y la reciente presentación al Sr. Presidente de la Nación Mauricio Macri.