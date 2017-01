El padre de un "ni ni" de 32 años y su sentimiento de culpa...

Nota de opinión de Ricardo Bustos (*): Por esto de andar leyendo casi todo el día para mantener activas las neuronas, muchas veces encuentro artículos muy interesantes que nos muestran de cuerpo entero el motivo o el "por qué" estamos como estamos.

"ninis.org," es una red social que se presenta como la generación NI NI, tratando de alguna manera, de justificar su estado ante la sociedad, por ello me pareció oportuno poder compartir la reflexión de un padre que tiene un hijo de 32 años, miembro de esa "prestigiosa" clase de jóvenes idealistas, los mismos que imagino buscan trabajo de Gerentes cuando salen a la media mañana de su casa con toda la "modorra" de la noche encima, creyendo y culpando a la sociedad por hacerlos sentir excluidos del sistema, aunque la verdad no se cual es el sistema al que pretenden pertenecer, porque el que yo conozco no se le parece en nada a su forma de actuar.

El relato de un padre con su complejo de culpa es el siguiente..." Soy padre de un nini. Ya tiene 32 años, a los 25 años le deje de pagar la escuela por que se la pasaba reprobando y todavía le faltaban 23 materias para graduarse en la universidad cuando empezó a buscar trabajo (?) pero le pedían experiencia, a los 28 años desistió y dejo de buscar. No estudia ni trabaja, se la pasa en la tele y en la computadora, el me comenta que en las entrevistas a las que ha ido le piden experiencia (nunca ha trabajado) y en los empleos en los que no exigen experiencia le piden algún título o estar estudiando, el me reclama que le deje de pagar la escuela y dice que si se la hubiera pagado hasta graduarse (minino 3 semestres mas para dar un total de 14 materias) ya tendría empleo; no se que hacer con el ¿hasta que edad tengo que mantener a mi hijo? Considero un problema la situación de mi hijo. Observo que no es solamente mi problema, sino también el de otros padres."

Es obvio que aquí. como en tantos otros miles de casos similares, existe una gran parte de culpa por parte de los padres, quienes desde la infancia no supieron o bien no pudieron dar a sus hijos las herramientas para que comprendan el lugar que les espera ocupar en la sociedad y como se logra, por medio del estudio, conocimiento, aplicación y por sobre todo, respeto hacia quienes nos guían en la vida para ser mujeres y hombres de bien.

Al no estar identificado el padre de este joven protagonista de la reflexión, respondería a la actitud permisiva del progenitor del "ni ni" de 32 años, sin temor porque no ha sido un caso que ocupe el casillero de las preocupaciones en mi vida con mis hijos y le diría al respetado señor que con la forma de actuar de su hijo no caben dudas que no lo educó bien desde pequeño.

Muchas veces al no saber cual es su historia de vida, quizá opinamos sin deber hacerlo, pero la reflexión nos indica que mientras nuestro pensamiento sea útil para otros padres y también otros "ni ni", habremos logrado despertar del letargo a muchos que no tienen esperanzas o bien, porque están en "la cómoda" que son la inmensa mayoría de estos "desocupados". Me extraña y mucho, la gran cantidad de padres que no saben las calificaciones de sus hijos en los estudios desde el inicio mismo de la escolaridad.

Quizá habría que explicarle al joven "ni ni" de 32 años o a los que tengan cualquier edad y se pasan la vida panza para arriba disfrutando con el beneplácito de sus padres temerosos de perder el afecto de esos mismos hijos, que el empleo se inicia desde abajo, las empresas no contratan jefes, si no hay trabajos de lo que pretenden y le ofrecen uno mas abajo en el escalafón y tiene oportunidad de crecimiento, no hay mas remedio que con la cabeza en alto y muy orgulloso iniciar el camino de la dignidad con lo que hay.

En cuanto al estudio, hoy la tecnología nos permite infinitas carreras a distancia que podemos rendir sus materias desde casa, por lo tanto ya no hay excusas para decir que no se consigue trabajo o no se tiene dinero para estudiar y mucho menos para culpar a los padres por sus años de vagancia y fracaso.

Muchos inviernos llevó guardados en el cuerpo, los mismos que me han dado la experiencia de vida que jamás podré llegar a agradecer a quienes lo posibilitaron y a veces cuando trato de recordar por cuantos trabajos he pasado antes de llegar a ser Locutor Nacional, mi alma se llena de orgullo porque jamás tuve verguenza por ninguna de las tareas que me ha tocado realizar para traer un peso a la casa.

Desde vender ruleros y spray para las señoras del barrio puerta a puerta, verdulero levantando mi flaco cuerpo a las 3 de la mañana para ir al mercado, repartiendo cajones de vino en carros con caballos o camionetas muy antiguas por calles de barro, pintando balcones de madera en los edificios, atendiendo un kiosco de diarios y revistas, manejando un remise o un taxi y a la madrugada, en fin, seguro me olvido de muchas otras tareas pero si de algo me acuerdo es que siempre han existido las posibilidades de conseguir algún trabajo que por mas humilde que haya sido, siempre me abrieron el camino para otro mejor. El asunto es que hay que madrugar y salir temprano a la calle, la única fábrica de posibilidades que siempre habrá de entregarnos la llave de la puerta que no abriremos jamás si continuamos siendo "ni ni" mantenidos por otros que hacen mucho sacrificio todos los días para tratar de estar un poco mejor.

Así las cosas y viendo como se victimizan muchos jóvenes, creo que el Estado deberá tomar cartas en el asunto porque de lo contrario, tanta mano de obra desocupada, terminará siendo un peligro para la misma sociedad que hoy los mantiene.

"Nada torna a la gente más desnaturalizada e insubordinada que una larga y constante ociosidad." Stefan Zweig (escritor austriaco-1881-1942) .

(*) Ricardo Bustos - Locutor Nacional . Comunicador / Capioví - Misiones