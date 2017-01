Entre promesas y mentiras

Nota de opinión de Ricardo Bustos (*): Al finalizar la segunda guerra mundial, Francia había quedado devastada y la sociedad civil debatiéndose entre la hambruna y la muerte. El sacerdote francés mas conocido como Abbé Pierre, funda un Movimiento llamado EMAÚS para tratar de salvar la mayor cantidad de familias que lo habían perdido todo y vagaban por las afueras de París, sin comida y sin techo.

La consigna de este nuevo Movimiento era " Ayudar a los pobres NO con la limosna de los ricos, sino con el trabajo de los mismos pobres". Sin el menor ánimo de criticar o crear una polémica que a esta altura ya no tiene ningún valor, cuenta la historia Argentina que en el año 1952, gobernando la República el Lider del Movimiento Nacional Justicialista, Teniente General Juan Domingo Perón, llega al país EMAUS y la pregunta de rigor sería ¿para qué? si todos tenían trabajo, no había pobreza, desnutrición, analfabetos, peones que eran tratados como esclavos.

Otra antigua mentira que vamos sumando a las ya conocidas por varias generaciones de argentinos que las padecieron y jamás tuvieron la posibilidad de hacer escuchar sus reclamos por la crítica situación que vivían, aún con gobiernos que se autoproclamaban populares y nacionales.

Volviendo al tema de EMAUS, es importante destacar que en las periferias de varias ciudades importantes del país, desarrollan una importante actividad junto a CARITAS de cada localidad y otras tantas entidades de bien pública a quienes políticamente se las denomina groseramente ONG, cuando la realidad es que son entidades civiles de bien público como lo fueron en su momento la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos o la Sociedad Española, que con el tiempo fueron cambiando su forma de trabajo porque la vieja Europa pudo ayudar a sus ciudadanos que habían emigrado a otras latitudes del mundo por la guerra que los castigaba en sus tierras.

Hay Centros de alfabetización en barrios de todas las Ciudades de la Argentina porque el Estado, quien debería dedicarse a profundizar la tarea para que no exista un solo analfabeto, mira para otro lado y solo hace política con los programas educativos, destinando mas dineros a los Comedores Escolares que a la enseñanza porque por lo visto, le producen más rédito los ignorantes que los alfabetizados. Hoy ya podemos asegurar porque así lo hemos comprobado que aunque los niños no saben hacer la letra “o” con un vaso, deben pasar de grado ya que de esa manera la estadística indica que tenemos un buen nivel educativo a nivel mundial……MENTIRAS.

Los voluntarios de CARITAS trabajan en toda la Nación porque basta poner un mapa y con los ojos cerrados apoyar el pulgar en cualquier lugar y allí encontraremos miles de hermanos nuestros en absoluta condición de vulnerabilidad social y de eso...no tienen la culpa los "Buitres de afuera".

Nos han ido acostumbrando a no pensar y creer lo que nos dicen, con el agravante de encontrar en la platea con sus discursos, a los mismos "buitres internos" quienes mienten con palabras como "crecimiento, esperanza, fe y confianza.. Nuestros Buitres, son los que vaciaron el sistema de salud por eso encontramos colectas en cualquier barrio del país, toda vez que algún niño debe someterse a un tratamiento y sus padres no cuentan con los medios, vivimos juntando tapitas de gaseosas para ayudar a nuestros hermanos, mientras los gobernantes toman champagne y comen lo mejor.

Han destruido las vocaciones profesionales con sueldos de hambre, obligando a los Médicos, Enfermeras y Técnicos del sistema a buscar trabajo en otros países donde son reconocidos por su capacidad. Los Docentes ya no pueden contener a los chicos, que no solamente asisten a la Escuela a "comer" sino a dirimir sus conflictos, armados hasta los dientes, en algunos casos drogados o alcoholizados y poniendo en peligro a toda la comunidad educativa.

Hace poco tiempo, una valiente Directora de una Escuela en la Ciudad de Montecarlo, Misiones le dijo al país en todos los medios nacionales que los Padres no se ocupan ni preocupan por sus hijos, porque “todos tienen el papelito de la Anses a fin de mes”, y los adolescentes no asistían a clases.

Así las cosas, vamos sumando mentiras, una tras otra y ahora nos quieren engañar otra vez con mas reclamos de los "Fondos Buitres" porque son foráneos, pero nadie se atreve a decir en toda la clase política cuál es el monto "verdadero" de la deuda interna, aquella en la que están incluidos los abuelos, los niños, adolescentes deambulando por las calles sin rumbo fijo y madres casi niñas que quedan absolutamente desamparadas porque nadie se hace cargo de su situación en las familias y mucho menos el Estado.

Leo, escucho y veo todas las informaciones en todos los diarios, radios y Canales de TV, porque con la pluralidad sabemos hacia dónde vamos como ciudadanos y hoy estaba mirando el programa que conduce con mucha humildad y respeto el Periodista Julio Bazán, recorriendo las Villas de nuestra Argentina y allí, por si cabe alguna duda, está la esencia pura del origen de los otros buitres, los que supimos alimentar con la carroña de la corrupción y la desidia, “nuestros buitres”, esos que están sentados a la "Derecha de...y a la izquierda de"...pero ninguno al lado del pueblo, el que hoy, gracias a los "Fondos buitres" se está dando cuenta que estos, los nuestros, no tienen fondo y eso es lo más triste.

La complicidad con los gobernantes de países vecinos, aumenta mucho mas la brecha social porque estamos como nación, haciéndonos cargo de los problemas que en otras regiones de América se los quitan de encima y después nos enojamos cuando un Senador Nacional dice la verdad sobre lo que nos cuesta mantener los hospitales por la enorme cantidad de pacientes que llegan desde el exterior con su dolor encima y sumado a ello, nuestros pobres, los de antes y los nuevos...que cada día son mas.

"La primera vez que me engañes, será culpa tuya; la segunda vez, la culpa será mía". proverbio árabe