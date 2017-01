Hay otra vida...pero es mas cara y para pocos

Nota de opinión de Ricardo Bustos (*): La señora Gabriela Michetti, quien fuera vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando el actual presidente era su jefe, pasó a ocupar el mismo cargo pero en la nación, siendo en la actualidad presidente de la Honorable Cámara de Senadores.



En Argentina todo aquello que beneficia a los Legisladores cuando de aumentos de dietas se trata, se publica, generalmente mucho tiempo después de la firma de esos decretos y fiel a esa mala costumbre, los ciudadanos "de a pié" nos acabamos de enterar que hay otro país, al que no tenemos acceso por razones mas que obvias, aunque no está de más mencionar que una de ellas es "no pertenecer" a ese círculo privilegiado de punteros que algún día llegan a ocupar una banca por favores realizados, o porque al tener agrupaciones políticas que resultan de interés para los candidatos conocidos por el común de la gente, son beneficiados con recompensas jugosas, algunas de las cuales pasan por la ya muy conocida en los últimos tiempos, sucia, en muchos casos ilegítima, manera de adjudicar obras públicas o negocios no del todo claros que se alimentan con fondos o autorización del Gobierno de turno.

En este caso, no vale la pena distinguir entre los que se fueron y nos dejaron en la vía o los que vinieron y prometieron puentes donde no hay ríos. Han pasado varios meses pero todo se sabe y mas en esta era de las comunicaciones, donde siempre se filtra algo que compromete el buen nombre y honor de los señores legisladores.

Tanto Gabriela Michetti en su carácter de presidente del Senado como Emilio Monzó su par en la Cámara de Diputados, decidieron de común acuerdo con los presidentes de los bloques legislativos que a partir del mes de octubre de este mismo año, a pesar del enojo que ha causado en el personal de planta, quien recibió un aumento del 31 % en dos tramos del 18% para marzo y 13% en agosto, los "honorables" tendrán un fuerte aumento en sus "alicaídos" haberes. Ahora pasarán a cobrar $142.000 por mes en total (sin contar con alguna Banelco o sobre, por exceso de tareas en algún feriado) .

Los jubilados se han enterado por boca del señor presidente de los argentinos que el haber mínimo mensual ha producido un salto "equitativo" y 16 millones de "personas"...seres humanos, que viven y sienten en sus cuerpos muchas mas carencias que los señores legisladores será a partir de ahora $ 5661.

Cuando leí la noticia en los Diarios y sitios de internet informativos, se me nubló la vista y traté de hacer un cálculo mental rápido, pero mejor opción resultó ser la calculadora. El resultado es contundente porque estas damas y caballeros que cuentan con inmunidad e impunidad, perciben todos los meses 25 veces el haber de cada uno de los 16 millones de ciudadanos que están por debajo de la línea de pobreza.

Trato de no levantar presión porque a nuestra edad no podemos darnos muchos gustos con la salud, pero solamente con ver el rubro de "desarraigo" que cobran y el monto de $ 16000 mensuales ya me sirve para muestra porque si les agregamos los pasajes de avión y colectivo GRATIS, la cosa cambia y mucho, porque si no lo utilizan, reciben en dinero efectivo el mismo valor que hubiera costado el viaje.

Hace apenas ocho meses los senadores y diputados nacionales cobraban $ 60000 ya que habían cerrado un acuerdo "paritario" igual a los empleados en 2015. Los aumentos mencionados están contenidos en las resoluciones 005/16, 007/16, 008/16 y 010/16, lo que implica que los sueldos de los diputados son a partir de octubre por todos los conceptos, desarraigo incluido, de unos $142.000.

En lo personal, no me moviliza ninguna reacción en contra o a favor del nuevo gobierno ya que no le veo hasta el momento algún tipo de medidas que nos lleven al cambio que tanto han mencionado, pero si me gustaría recordar al señor presidente de la nación que nos dijo hace pocos días...“Hoy sabemos cuál es la realidad que nos golpea. Saber que uno de cada tres argentinos se encuentra bajo la línea de la pobreza es algo que nos tiene que doler, nos tiene que dar bronca y comprometer a trabajar juntos para que cada día podamos reparar más y más situaciones; caminar juntos hacia pobreza cero”.

Estas declaraciones fueron realizadas después que el INDEC "blanqueara" la realidad de millones de ciudadanos, casualmente argentinos como El. La propia agencia estatal de noticias TELAM, informó que "Uno de cada tres habitantes en Argentina es pobre, y el 6,3 por ciento de la población es indigente, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que reanudó de esta manera la difusión de las cifras sobre pobreza e indigencia luego de tres años sin contar con datos oficiales sobre el tema.

El relevamiento del organismo, que corresponde al segundo trimestre del año, mostró que alrededor de 8,7 millones de personas que viven en grandes centros urbanos son pobres, lo que equivale al 32,2 por ciento de la población, y, entre ellas 1,7 millones de personas son indigentes, lo que representa el 6,3 por ciento". El prólogo de la presente reflexión y con el mayor respeto sería..."señoras y señores políticos, atiendan el teléfono ahora porque en el 2017 las líneas estarán saturadas".

"Para el que no tiene nada, la política es una tentación comprensible, porque es una manera de vivir con bastante facilidad" . Miguel Delibes (1920-2010) Escritor español.

(*) Ricardo Bustos - Locutor Nacional - Comunicador / Capioví - Misiones