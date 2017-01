"Lo deslumbran los lujos y se olvidó rápido de los años en que mostraba vocación de servicio público"

Luego de conocidas públicamente las expresiones que Sergio Wisky utilizó para atacar a las personas y organizaciones que cuestionan la extranjerización de la tierra en la provincia, como así también la entrega de los recursos naturales como el agua; protegiendo el accionar de Joe Lewis en toda la Patagonia, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma considera que esa defensa acérrima que el actual Diputado Nacional Sergio Wisky hace del magnate inglés, es una muy mala noticia para todos los rionegrinos.

Para la central obrera, que uno de los principales referentes que tiene el Gobierno Nacional en la provincia, avale que el referido multimillonario extranjero se pretenda adueñar de Lago Escondido y además que use el agua propiedad de todo el pueblo para cobrar regalías al Estado y proyectar la exportación de energía a Chile, afecta de manera seria el mandato que le confirieron los ciudadanos en las últimas elecciones y lo alejan de los únicos intereses que debiera defender, siendo éstos los recursos naturales y bienes de uso común que se encuentran en la provincia y que son propiedad de todo el pueblo argentino.



"La verdad es que la defensa incondicional que hace Wisky de un multimillonario extranjero que ha venido para quedarse con todos nuestros recursos naturales, no es una buena noticia para los rionegrinos", asegura Rodolfo Aguiar, Secretario General de CTA Autónoma y ATE Río Negro. "Como dice la canción: "parece que estamos en el reino del revés". Los diputados son votados para que defiendan al pueblo y lo único que defienden son los intereses del capitalismo internacional. Wisky se ha deslumbrado por todos los ceos del Gobierno y ha ido perdiendo vocación pública", sentenció el dirigente rionegrino.



La central sindical señaló que el posicionamiento de Wisky se debe al hecho de haberse visto deslumbrado por el mundo de lujos que rodea a sus nuevos socios políticos y que rápidamente se olvidó de los años en los cuales mostraba vocación de servicio público en distintos puestos políticos y su trayectoria fundamentalmente en el sistema sanitario.



Como el diputado, en su defensa casi irracional de Lewis, atacó a los que denominó kirchneristas y sectores afines por su falso nacionalismo, la CTA indicó que en su caso la organización no puede ser incluída en ese sector, toda vez que formó parte de una corriente sindical que confrontó durante mas de 10 años las políticas del Gobierno Nacional anterior.