Donald Trump ya es el Presidente de los Estados Unidos

El magnate neoyorquino juró el cargo en las escaleras del Capitolio y luego ofreció su discurso de investidura. Al hablarle a la nación fue muy claro en ratificar un rumbo nacionalista cerrado, cargando otra vez contra el 'establishment' de Washington. Dejó muy en claro que su política será proteccionista y advirtió nuevamente a la OTAN respecto a sus compromisos belicos internacionales. (foto gentileza Reuters)

Cuando comenzó a hablar desorientó a muchos, ya que sus palabras fueron mucho más medidas de lo que se suponía ya que si bien desglosó lo que había señalado en su campaña, lo hizo cuidando mucho las palabras y tratando de dar una imagen más conciliadora por lo menos.-

De su discurso se destaca una intención "desglobalizadora" del papel económico y de desarrollo de los EE.UU, dijo que: "Los políticos ganaron, vosotros no. El 'establishment' de Washington se protegió a sí mismo, pero no protegió a los ciudadanos. Ellos ganaron dinero y Ustedes perdieron trabajos (ratificando lo dicho en la campaña sobre que las producciones del consumo de sus habitantes se fabrican afuera y deberán retornar o no se venderán), sus victorias no son vuestras victorias. El cambio empieza aquí y ahora".

En un mensaje al interior del país y las espectativas del ciudadano medio ratificó que "El proteccionismo nos llevará a una gran prosperidad y fuerza" dando la advertencia al mundo que de aquí en más los negocios o le convienen a norteamerica o no los hacen, situación que preocupa y mucho a quienes conforman el conocido ALCA.-

Más adelante en referencia a la política belicista al exterior señaló que "Durante demasiado tiempo hemos defendido las fronteras de otros países mientras nos negábamos a defender las nuestras" en un mensaje ambivalente a los latinos agregando que "Una nueva visión gobernará nuestra tierra. Desde ahora solo será 'América Primero'. En cada decisión que tomemos, en impuestos, en inmigración..."

"Recuperaremos nuestras fronteras, recuperaremos nuestros trabajos, recuperaremos nuestros sueños. Vamos a reconstruir nuestro país con manos americanas, con mano de obra americana" y clarificó posteriormente que "Nunca seréis ignorados de nuevo. Vuestras esperanzas, vuestros sueños, vuestra voz definirá el destino de América".

"La riqueza de nuestra clase media ha sido arrebatada de sus hogares y distribuida por todo el mundo. Eso es el pasado" señaló y concluyó ratificando que "Este cambio empieza aquí y ahora. Este es vuestro momento, os pertenece. Este es vuestro día, es vuestra celebración"..... y la preocupación de unos cuantos podríamos agregar ¿no? (ROSL 20-01-2017 - 16 hs)