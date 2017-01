Declaraciones del presidente y un Lago Escondido a los Argentinos

"Las recientes declaraciones del presidente de la Nación nos llevan a hacer algunas reflexiones sobre la desinformación que parece que quiere instalar en este tema quien gobierna los destinos del país" señala Arbol de Pié en su comunicado.-

La cuestión Lago Escondido va más allá del reclamo que lleva más de una década de incumplimiento de un fallo firme del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro para habilitar el acceso público vehicular, que hemos recorrido, que se encuentra en perfecto estado, y que mantienen cerrado con candados, con dragados del Río Foyel, con destrucción de un puente público sobre el Río Escondido, para terminar con la casa construida encima de ese mismo camino a metros del lago, luego de apropiarse de los últimos cientos de metros.

Nos resulta agraviante la burda mentira de que “es un acceso peatonal desde la Ruta Nacional” ya que el mismo Juez del Amparo expresó que la senda peatonal de alta montaña es “un sendero para gente entrenada”.

No es libre acceso a un bien público presentar documento, y pedir permiso y turno. Y a quienes vuelven de manera recurrente a la vieja historia, les decimos que en esos tiempos no estábamos los que hoy reclamamos por el derecho de todos, también de esos que aparecen justificando la apropiación de los bienes de todos. En todo caso, sería responsabilidad de quienes no se hicieron respetar en su momento, quizás también ellos, con la famosa familia Montero, que inexplicablemente perdió dos de sus miembros que se oponían a la venta de la Estancia.

Estamos hablando de un verdadero feudo, donde no se respetan ni las normas provinciales ni las nacionales, se avanza con obras, desmonte, movimiento de suelos, violando la ley de bosques, las disposiciones de medio ambiente, cometiendo infracciones, desoyendo intimaciones.

Estamos hablando también de alguien que comercia con un bien nuestro, el Río, que favorecido por una ley permisiva va a generar la energía más cara, y a quien se le condonó más de mil millones de deuda, quien incumplió con la ley que otorgó un plazo de cinco años para construir la nueva hidroeléctrica, a quien se le permitió continuar ilegalmente, sin presentar Estudio de Impacto Ambiental, de ese amigo suyo estamos hablando.

Señor Presidente, sería bueno que no nos trate de tontos, no se quede con el verso cómplice de sus amigos, porque somos muchos, muchísimos los argentinos que estamos reclamando contra la apropiación de nuestros bienes comunes, en este caso el Lago Escondido.

No somos nosotros los que estamos equivocados, al reclamarle que cumpla con su trabajo y sea el custodio de los bienes del pueblo y no de los de sus amigos. Con el todo respeto que su investidura nos merece.

Asociación Civil Árbol de Pie, Pers. Juríd. 2589 - Bariloche, 19 de diciembre de 2017

(*) "Copia del tramo de la conferencia de prensa:

- MM: Segundo, el Lago tiene un mejor acceso del que tenía antes de que Joe Lewis compre esa propiedad, que limita con el Lago, que es un acceso peatonal desde la Ruta Nacional. Esa discusión se viene dando hace mucho años y la verdad que no entiendo qué es lo que se pretende, él compró a dueños privados un campo, lo desarrolló, vive un par de meses por año ahí, da trabajo a un montón de gente, sigue invirtiendo para que el campo sea sustentable, les da trabajo a cientos de personas. La verdad que no entiendo por qué esta sistemática búsqueda de agredir a alguien que eligió la Argentina para vivir unos años, que no pide nada, que desarrolló ese campo, que dio trabajo. Esa parte no la logro comprender."