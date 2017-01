¿A qué juega el FPV de El Bolsón?

El Intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, y la totalidad de su gabinete, han iniciado acciones judiciales contra el ex Director de Deportes de la gestión del Frente para la Victoria, Matías Úbeda, quien, a través de las redes sociales, difundió una información falsa y maliciosa sobre el monto de los sueldos que perciben los funcionarios actuales.-

En dicha publicación, el dirigente político partidario, divulgó un supuesto aumento de haberes del 60 % y aseguró que el sueldo del intendente alcanzaría la suma de $ 72.000. Las mentiras de Úbeda son una burda distorsión de la realidad ya que, el supuesto aumento ilegal al que aduce, no es nada más que una actualización conforme al incremento que recibieron los trabajadores en las pasadas paritarias.

Esta readecuación llevó el sueldo del intendente a la suma de $ 38.000, y no a la divulgada por el ex funcionario. Cabe recordar que el involucrado formó parte del gobierno municipal de Ricardo García y el actual concejal Mario Scandizzo que, por no aplicar estas correcciones salariales, le ha costado al municipio y a toda la población, más de $ 800.000 en pago de juicios a los concejales que hicieron el correspondiente y justo reclamo.

No es de sorprender este tipo de operaciones, basadas en la mentira y la adulteración de datos, ya que la misma se suma a otras tantas que nos hace pensar que, el objetivo buscado por los que fueron derrotados en una elección democrática, es la de desestabilizar al gobierno del Intendente Bruno Pogliano, ampliamente legitimado por el voto popular.

Ante la aclaración expresada anteriormente en este comunicado a raíz de la falsa información lanzada semanas atrás, cabe hoy aclarar la actualización de los haberes e intereses por juicio al Estado municipal:

La suma informada anteriormente sobre el sueldo del intendente municipal de $ 38.000 es la suma de los haberes que percibió el intendente hasta el mes de diciembre. Habiéndose modificado el sueldo básico de los empleados municipales -es importante destacar que los haberes del intendente están sujetos al sueldo máximo de la máxima categoría-, la modificación de la dieta del intendente se aplicará a partir de los haberes del mes de enero de 2017, con lo cual percibirá una suma neta de $ 48.683, volviendo a insistir en la información errónea y mal intencionada lanzada desde el sector antes mencionado.

Por lo demás, cabe actualizar que al día de la fecha al municipio y a toda la población el pago de juicios a los concejales que hicieron el correspondiente y justo reclamo, sumando intereses y honorarios le costará aproximadamente al Estado municipal tres millones de pesos. (Dirección de Comunicaciones - Municipalidad de El Bolsón)