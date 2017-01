AFIP clausuró 69 Comercios en la Costa Atlántica, Córdoba y Mendoza... Eso que no fueron a Las Grutas

Allí no entregan facturas, no utilizan el Posnet bajo cualquier excusa, los precios faltan en la mayoría de las vidrieras.. en fin deben controlar los restaurantes nada más y superan ese récord. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) debería darse una vuelta ahora que clausuró 69 comercios por no emitir facturas ni tickets por las ventas que realizan en el resto de la costa atlantica. La penalidad se extiende de 1 a 7 días. (foto de archivo)

Los comercios se encuentran 22 en Córdoba, 27 en Mendoza y 20 distribuidos en Pinamar, Valeria del Mar, Mar del Plata, Miramar y Cariló. Entre los comercios clausurados hay supermercados, estacionamientos, casas de comida, hoteles, video juegos, venta de indumentaria, entre otros.

Estas acciones de la AFIP se enmarcan dentro de la Ley de Procedimiento Tributario y están orientadas a fomentar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Cabe recordar que previo a cualquier clausura, la AFIP notifica al contribuyente para que ejerza su derecho de defensa ante el organismo. Esta instancia no requiere de asistencia de profesionales.

Ante una inspección, los contribuyentes pueden corroborar la identidad de los inspectores por Internet, ingresando a www.afip.gob.ar y accediendo desde a la opción Credencial Virtual. Allí se debe cargar el CUIL y el código de credencial del inspector para verificar sus datos personales y la fotografía del inspector.

También puede realizarse la consulta vía SMS, enviando al 2347 los siguientes datos, separados por un espacio: La palabra “credencial”; el número de CUIT/CUIL/CDI del funcionario sin guiones y el código de credencial (figura debajo del código de barras).