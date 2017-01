Pogliano le contestó a M. E. Soria

RESPUESTA A LAS FALSEDADES DE LA DIPUTADA SORIA, titula el comunicado. "Ante las irresponsables, demagógicas y petardistas afirmaciones de la diputada nacional María Eugenia Soria, dadas en medios de comunicación, con las que aseguró que en las instalaciones del polideportivo municipal de El Bolsón se hallaban efectivos de Gendarmería Nacional aprestándose para desalojar a los acampantes de la Plazoleta San Martín, queremos exteriorizar nuestro total y rotundo repudio a lo manifestado por la diputada que, motivada por mezquinos intereses políticos partidarios, no tiene el menor reparo en las consecuencias que pueden generar sus falsedades.

La presencia de efectivos de Gendarmería en dichas instalaciones, es producto de un convenio que fue firmado entre el Municipio y dicha institución, el pasado verano y que ha sido puesto a consideración de toda nuestra comunidad.

El mismo forma parte de una política de acercamiento y colaboración en el marco de las negociaciones que se llevan a cabo por el traspaso de las tierras que ocupa Gendarmería y que son de máxima prioridad para nuestra demanda habitacional. Su estancia es momentánea y no tiene ninguna vinculación con la situación que hoy atravesamos en El Bolsón.

Estamos plenamente convencidos de que es la justicia y solamente la Justicia, quien debe resolver el tema de fondo y no el oportunismo político insensato como el expresado por la diputada, que por lo visto no tiene límites en su voracidad.

La diputada Soria debería saber que no es legisladora representativa de General Roca, ella es diputada de todos los argentinos y por supuesto, de todos los ciudadanos de El Bolsón y no de una parcialidad, entonces debería escuchar la postura de todos los pobladores, y en particular, la de sus representantes institucionales que, así como ella, fueron elegidos por el voto popular.

Cdor. Bruno Pogliano, intendente Municipalidad El Bolsón.