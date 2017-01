Así no se "achica" la brecha social

Nota de opinión de Ricardo Bustos (*): Hoy es la localidad de Apóstoles, Misiones, protagonista de un acto de solidaridad para tratar de sumar con un "granito de arena", su apoyo al Hospital del lugar. Como en otros tantos lugares de nuestro país, los ciudadanos juntan tapitas de bebidas y diarios viejos que luego venderán y esos fondos serán donados para adquirir elementos de primera necesidad.

"El Territorio" de Posadas, nos muestra la realidad, la misma que en Argentina se ve reflejada cuando de salud hablamos. Lo insólito del caso es que, quien está organizando la colecta es la Dirección de Ambiente de la Municipalidad local, por lo tanto es un reconocimiento literal que desde el propio Estado Provincial hay una absoluta ausencia a la hora de proveer lo necesario para el normal funcionamiento del centro de salud, al que asisten diariamente los ciudadanos que no están en condiciones de pagar una obra social o simplemente no tienen capacidad económica para afrontar los gastos de un tratamiento en el ámbito privado o quizá algo peor, que en el pueblo sea el único medio para cuidar la salud.

Muchas veces me he preguntado hacia donde van los fondos del Estado cuando de prioridades se trata y la respuesta la encuentro ante mis ojos en muchas localidades al comprobar, por ejemplo, las funciones de muchos de los Centros que "por Ley" se crearon y no todos cumplen con la misión originaria.

Ingresando por internet a la página de los Centros Integradores Comunitarios, copio textual que "Trabajamos para el barrio, desde el barrio. Por eso, en zonas vulnerables del país creamos los Centros Integradores Comunitarios (CIC) para que las comunidades tengan un lugar de encuentro, participación y formación.

En los CIC los vecinos realizan propuestas a través de las mesas de gestión local, desde las que se diseñan y desarrollan diversas actividades: Coordinamos políticas de desarrollo local y atendemos y acompañamos a los sectores más vulnerables (?) Brindamos atención primaria de la salud (atención médica y odontológica, vacunación y prevención). Desarrollamos actividades educativas (apoyo escolar y dictado de talleres) .

Promovemos actividades culturales y recreativas. Además, en muchos CIC instalamos Núcleos de Acceso al Conocimiento (NAC). Consisten en salas especialmente equipadas con computadoras, WiFi, microcine y espacios de juego. Los NAC nos permiten achicar la brecha digital y propiciar un lugar de entretenimiento. Nadie sabe más acerca de lo que el barrio necesita que los propios vecinos. Por eso, brindamos un espacio para que juntos impulsemos acciones que transformen sus realidades.

Ante todo, sería bueno aclarar que las políticas local, deben estar a cargo de la intendencia municipal que para ello tiene su gente y presupuesto. No es difícil comprender que si los CIC brindan atención primaria para la salud es porque esos fondos se están quitando a los hospitales y tampoco debe extrañar que si los niños cuentan con ayuda escolar es porque en la escuela no la tienen y en cuanto a las actividades recreativas, los Municipios, en su gran mayoría cuentan con hermosos y modernos "polideportivos" que pueden albergar a cientos de chicos para diversas actividades culturales y deportivas.

Esta no es la forma de achicar la brecha social. Pues bien, cuando se dice que impulsan acciones que transformen las realidades de la población, no dicen que,entre otras actividades hay Centros en donde a la hora en que todos nos preparamos para buscar el sueño reparador de la noche, debemos "soportar" el ruido que producen los instrumentos musicales de los jóvenes que ensayan con sus bandas de rock sin importar a nadie las molestias auditivas que ello producen.

Todos podemos comprobar que cada Centro Comunitario posee vehículos de última generación, entre ellos camionetas 4x4 cuyo valor supera los 700 mil pesos y muchas veces su utilización está muy lejos de la función que deben cumplir.

En localidades del interior "tapadas" por la pobreza e indigencia, ante una emergencia médica, las ambulancias deben trasladar a los pacientes en riesgo hacia Centros de Salud de las capitales de provincia porque los hospitales locales no cuentan con medios suficientes para salvar la vida, aunque los profesionales hagan los mayores esfuerzos para lograrlo.

Quizá el día en que los funcionarios se pongan los pantalones largos y analicen de que manera se puedan destinar los fondos centralizando los presupuestos hacia un mismo objetivo, la situación se podrá revertir, mientras tanto si seguimos dependiendo del Ministerio de Desarrollo Social , el Ministerio de Salud de la Nacion, los Ministerios provinciales y algo que pueda aportar el Municipio, será como arrojar agua en la arena porque se pierden los controles, nadie sabe a ciencia cierta quien tiene la responsabilidad de velar por la salud de la gente y mucho menos hacia donde van los fondos que se destinan para cumplir con la Constitución Nacional. Lo mismo está ocurriendo con el sistema educativo ya que si no fuera por las Cooperadoras escolares (los padres) ni con lavandina para los baños se podría contar..

Dinero presupuestado existe en todos los entes oficiales del país, solo depende si alguien se atreve a comenzar una investigación en serio para que de una vez por todas termine la corrupción generalizada que, lamentablemente se hizo costumbre. Solo si así se hace, dejaríamos de juntar tapitas de plástico y diarios viejos para ayudar a un hospital.

"El desorden almuerza con la abundancia, cena con la pobreza y se acuesta con la muerte" Benjamín Franklin

(*) Ricardo Bustos - Locutor Nacional - Comunicador / Capioví - Misiones