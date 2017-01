El día que la "Plaza de Mayo"... se llenó de silencios

Nota de opinión de Ricardo Bustos (*): Estar de vuelta es eso...simplemente doblar el codo de la vida, sabiendo que todo lo vivido nos dejó una rica experiencia para no repetir errores. Vivimos en una República que no deja de ser golpeada por las mentiras e hipocresía de algunos mal llamados "dirigentes políticos", aquellos que aún se atreven a criticar sin mirarse el ombligo, fomentando el odio, venganza, revancha y oscurantismo para ensuciar un poco mas el futuro de nuestra Argentina.

No se trata de ser o no Peronista, Radical, Socialista o tener pertenencia a algún Partido Político que nos motiva en lo cotidiano para seguir aquellos ejemplos que nos dejaron sus fundadores, sino de ser coherentes con la situación actual y como salir de ella luego de la destrucción del aparato económico, social, cultural y por que no...humano, al que nos llevaron como el burro a la zanahoria.

Es tan ridícula la situación que ha generado en los seguidores que aún tiene nuestra ex-casi reina que programa un acto para conmemorar un acto para conmemorar el "Día de la Lealtad Peronista" y participa del mismo vía satélite a 2000 kilómetros de distancia, subestimando los afectos, fidelidad y obsecuencia de quienes se jugaron todo y quedaron en la ruina por aceptar sus arteras decisiones que la llevaron a convertirse en una de las mujeres mas ricas de Argentina con un entorno millonario y militantes pobres, esos mismos militantes a los que un día, después de haber lavado sus cabezas, les hizo creer que nos parecíamos a Nueva Zelanda, Australia o Canadá o que en Alemania hay mas pobres que en Argentina y deberíamos seguir el ejemplo de Venezuela con las políticas de Chavez, hoy de la mano de otro impresentable presidente que actúa "de facto" como es Nicolás Maduro.

No se si habrá sido un acto fallido, pero en el discurso televisivo que pronunció la ex presidente, les dijo a sus militantes que ""no alcanza solo con los peronistas" sino que hay que incluir a los "kirchneristas que no son peronistas, amigos radicales", porque "hay mucha gente que no está identificada con una corriente política pero le hicieron creer que estaba desligada completamente de quien gobernara".

En esto debemos darle la razón a la señora porque dice la verdad cuando opina que "le hicieron creer", como otras tantas cosas que con el tiempo, se comprobó que eran mentiras. La dama de Tolosa dice que hay que formar "Un gran frente nacional en el cual incorporemos a todos aquellos sectores que están siendo agredidos por estas políticas. De seguir con esta orientación van a ser más, ¿hasta cuándo puede durar un proceso de endeudamiento vertiginoso para financiar gastos corrientes?".

¿La hipocresía no tiene límites o es cierto que el efecto del ser bipolar se explica con estas actitudes que hacen olvidar a quien comete semejantes barbaridades, el protagonismo que ha tenido para que ello ocurra?

Señora, ¿Olvida usted que nos dejó a los argentinos 270 mil millones de dólares de deuda y el país destrozado?, Las provincias piden a gritos que le ayuden a solucionar sus problemas, con miles de pueblos en ruinas después de 12 años de gobierno populista.

Por si usted no lo sabe, ya que sus mentirosos laderos no se lo han contado, en el país no hay cloacas, agua corriente, el sistema energético ha colapsado, la salud junto a la educación, pilares de una nación que se vea a si misma como ejemplo ante el mundo, han quedado a la altura de los países mas atrasados del planeta y aún no se han entregado los resultados del nivel educativo comparativo con las demás naciones porque cuando nos enteremos, las lágrimas llegarán al rió.

La señora, le dijo a sus militantes que "Antes no vivíamos en Disneylandia y no todo era perfecto, pero el año pasado la mayoría estaba mejor de lo que estamos ahora", claro está que debería aclarar quienes son los que integran esos privlegiados que asegura "estában mejor", porque la mayoría de los argentinos que aún padecemos la resaca de aquella borrachera de poder ilimitado estamos igual o peor que cuando usted gobernaba y los únicos que están mejor son los que formaban parte de su círculo íntimo, como por ejemplo Boudou, Guillermo Moreno, D'Elía, el camaleón Esteche "dueño" de Quebracho, la procuradora Gils Carbó, y muchos legisladores que, amparados en una mentirosa ideología, formaron parte de lo que se dió en llamar la "Escribanía del Gobierno", traducido, el Honorable Congreso de la Nación y para no quedarnos cortos, las Legislaturas Provinciales o muchos Honorables Concejos Deliberantes a los que debemos sumar los "chicos" de La Campora, La Tupac Amaru, el Movimiento Evita, Miles (el partido de D'Elía) Barrios de pie, Federación Tierra y Vivienda, Frente Transversal Nacional y Popular, a quienes debemos sumarle por estos días el poder callejero de la CTA con sus gremios adherentes que responden con paros de actividades muy sugestivos, encabezados por ATE, que representa a una gran mayoría de trabajadores estatales o la dirigencia de los bancarios que responde ideológicamente a los principios kirchberistas.

No se si vivíamos en Disneylandia, pero si puedo asegurar que si lo hicimos en "Cristilandia", gobernados por una mujer que decía ser peronista, pero cuando le pidieron dinero para hacer una estatua al viejo lider, respondió que "para ese viejo no pongo un mango" y el resultado fué lo que hoy están padeciendo los verdaderos peronistas a los que solamente les quedó el escudo del PJ y por ahora les espera (nuevamente) el sacrificio de volver a construir sobre las cenizas,el Movimiento que los llevó en varias oportunidades a presidir gobiernos, compartiendo con otros Partidos políticos decisiones importantes para el crecimiento del país.

El resultado de una gestión mentirosa está a la vista. Dilma y Lula en Brasil, afuera del poder, Maduro en Venezuela pronto quedará solo hablando con su pajarito, Evo Morales tiene graves problemas internos en su propio gobierno ya que sus mas fieles seguidores, quienes pertenecen a las comunidades indígenas, están siendo investigados por corrupción, No hace mucho, otro aliado Kirchnerista, debió dejar el gobierno en Paraguay y la lista continúa con otros presidentes de latinoamérica, algo que nos demuestra el grado de corrupción que habían "armado" estas bandas políticas internacionales, algunas armadas hasta los dientes con base en lugares emblemáticos como son las Villas de emergencia, las mismas que duplicaron su cantidad de habitantes y espacio físico en los 12 años de gestión del matrimonio Kirchner.

Los gobiernos no necesitan que los defiendan cuando desarrollan una gestión de manera coherente porque para eso fueron votados, pero dejar 30 por ciento de pobres luego de abandonar el poder, no otorga derecho a opinar absolutamente sobre nada que tenga relación con el futuro de los ciudadanos que hoy padecen la angustia, dolor e incredulidad ante tanto engaño.

Quizá, deberíamos hacer carteles gigantes como los que están en las zona de los hospitales y trasladarlos a lugares mas visibles para recordar a quienes han engañado cruelmente a la gente que "El silencio es salud".

"La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos" Louis Dumur (Escritor Suizo-1833-1933)

(¨*) Ricardo Bustos - Locutor Nacional - Comunicador / Capioví - Misiones