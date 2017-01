Dura advertencia desde China: Si EE.UU quiere bloquear las islas artificiales, tendrá que librar una "guerra a gran escala"

Bloquear el acceso de Beijing a las islas del mar de China Meridional requeriría que los Estados Unidos tengan que "librar una guerra", dijo el viernes un diario estatal chino, después de que el nominado a secretario de Estado Rex Tillerson sugirió la estrategia el miércoles.-

Tillerson dijo una audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos que quería enviar una señal a China de que su acceso a las islas en el mar de China Meridional "no va a ser permitido". No dio más detalles.

Los Estados Unidos tendrían que "librar una guerra a gran escala" en el mar de China Meridional para evitar el acceso de Beijing a las islas, dijo una editorial del Global Times, en idioma inglés.

El diario, que es conocido por sus editoriales de línea dura y nacionalistas, es una publicación del Partido Comunista gobernante, pero no refleja la política china. "Tillerson debería ilustrarse sobre las estrategias de potencias nucleares si quiere forzar a una gran potencia nuclear para retirarse de sus propios territorios", agregó el diario.

Además, agrega que los Estados Unidos "no deberían pensar que Beijing se va a asustar de sus amenazas", y considera que el gobierno de China no ha reaccionado de modo más enérgico a "los puntos de vista radicales" de los miembros del gabinete seleccionados por Donald Trump porque éste aún no ha asumido como presidente. (Reuter)